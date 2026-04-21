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    首頁 > 政治

    賴總統出訪史瓦帝尼暫緩 立院國民黨團：深感遺憾

    2026/04/21 19:48 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

    國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

    總統賴清德原訂明前往非洲友邦史瓦帝尼王國訪問，卻因中國干預而暫緩。立法院國民黨團今晚表示，對於近期賴總統出訪行程受到接連因素影響的情況，國民黨團感到深感遺憾。

    國民黨團表示，台灣一路走來，始終以誠意交朋友、以務實推動外交。我們珍惜每一段得來不易的邦誼，也尊重彼此的選擇與主權。此次事件同時提醒政府，在推動重要外交行程前，應有更周延的事前評估與完善準備，對各種可能風險做好掌握與因應，才能確保國家尊嚴與行程順利。

    國民黨團指出，雖然民進黨不斷告訴國人，現在是台美關係50年來最好的時刻，但是賴總統此次出訪，竟然連過境美國都無法得到許可，再到今天出訪前又發生取消行程的遺憾的情況，我們不只希望務實外交的政策，更希望有完整的前置作業規劃能夠順利的完成推動。

    國民黨團表示，我們也期待兩岸之間，能夠在理性與善意的基礎上，持續展開融洽溝通，累積互信，減少誤解。國際社會並非零和競逐，唯有透過交流與理解，才能為區域帶來更穩定的發展。希望賴總統能有自信的面對，更勇敢的踏出第一步，這必將是全民之福。

    國民黨團強調，面對快速變動的國際局勢，賴政府也必須正視國際現實，在理想與務實之間取得平衡，穩健推動對外關係，讓台灣在世界中持續被看見、被尊重。期待未來在更理性、善意的氛圍中，讓台灣穩健走向世界，也讓區域走向和平與共榮。

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