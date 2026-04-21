大甲媽回鑾4/23經彰化縣！綠盼強力執法防暴力重演

大甲媽要回鑾了，民進黨彰化縣議會黨團今開記者會主張暴力零容忍，要求檢警強力執法，不讓遶境變成格鬥賽場地。（記者張聰秋攝）

大甲媽遶境進香回鑾將於23日由雲林縣進入彰化縣溪州鄉，24日深夜自彰化市天后宮起駕返回鎮瀾宮安座。針對18日南下行經彰化市自強路爆發推擠衝突，造成3名員警受傷，其中1名警官鼻樑被打到骨折，今已接受手術治療，民進黨彰化縣議會黨團今召開記者會，嚴正譴責暴力，要求強力執法與秩序維護，避免回鑾重演失序場面。

對此，彰化縣警局刑大副大隊長唐國維表示，4月20日警局已召集各分局及相關科室主管檢討勤務，針對鑾轎周邊護駕及接轎點強化警力部署，並對滋事行為依法究辦，防止衝突再度擴大。

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民進黨團總召李俊諭指出，第一線員警在維護秩序時屢遭波及，滋事者公然挑戰公權力，已非單純宗教活動衝突，呼籲檢警展現執法決心，追查涉案對象並依法究責，也表達對受傷員警的支持。

縣議員也接連發聲，強調暴力零容忍，要求警檢單位從嚴處理，確保遶境安全。縣議員莊陞漢、賴清美認為，宗教活動不應僅靠增加警力應對，主辦單位更該檢討動線與鑾轎扛轎、接轎的安排，降低有心人士趁機滋事的空間。

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