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    首頁 > 政治

    總統出訪史瓦帝尼暫緩 政院強烈譴責中國粗暴行徑

    2026/04/21 19:37 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝今日表示，中國當局以經濟脅迫等手段，施壓第三國改變其主權決定，進而取消賴清德總統專機飛航許可，對於中國當局粗暴行徑，行政院予以強烈譴責。（資料照）

    行政院發言人李慧芝今日表示，中國當局以經濟脅迫等手段，施壓第三國改變其主權決定，進而取消賴清德總統專機飛航許可，對於中國當局粗暴行徑，行政院予以強烈譴責。（資料照）

    中國政府透過施壓非洲塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國，無端取消賴清德總統出訪史瓦帝尼專機飛航許可。行政院發言人李慧芝今（21日）表示，中國當局以經濟脅迫等手段，施壓第三國改變其主權決定，進而取消賴清德總統專機飛航許可，對於中國當局粗暴行徑，行政院予以強烈譴責。

    賴清德總統原定明日出發前往我國在非州唯一邦交國史瓦帝尼訪問，但因中國以經濟脅迫在內的強力施壓，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下，今日無端取消專機飛航許可，導致總統走不出國門。

    對此，李慧芝指出，我國元首出訪行之有年，相關作法均依國際慣例辦理。此次中國當局施壓干預他國決策，不僅持續打壓台灣的國際參與空間，甚至將造成我國元首飛航安全影響，此等粗暴行徑，不僅在國際社會絕無僅有，更是嚴重破壞區域和平穩定。

    李慧芝強調，中華民國台灣是主權國家，有權利走向世界，這項權利不容被否定，也無任何國家可以加以阻撓。然而中國當局不斷升高打壓力道，此時此刻，朝野應共同一致對外，表達譴責立場，國人亦應團結一致，堅定支持台灣拓展國際空間，持續走向世界。

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