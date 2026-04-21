中共對台封殺無人性！邱志偉：國民黨見習近平沒帶回來「和平」

立法院「台灣與非洲國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉。（資料照）

賴總統原定於明日出訪非洲友邦，卻因中共施壓第三國臨時取消飛航許可而被迫暫緩。立法院「台灣與非洲國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉今（21日）表示，中國當局對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等國施加壓力，甚至以經濟脅迫方式迫使改變原有飛航許可決定，顯示中國對台灣的封殺與打壓已經無視人身安危，甚至連飛航安全都可以列入威脅，毫無人性可言。

邱志偉痛批，國民黨所謂的中國善意與和平，從這次中國對飛航安全的威脅來看，根本全是謊言，奉勸國民黨勿再配合中國欺騙台灣人。

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邱志偉指出，元首出訪友邦，本是主權國家的正當安排，飛航許可應是無關政治的中性區域，絕不應成為特定國家施壓操作的政治工具。他強調，中國這種長臂管轄到他國空域的行為，嚴重違反國際法，甚至不惜將第三國捲入兩岸爭端中，增添國際戰事風險，國際社會應嚴厲譴責中國的流氓行徑。

邱志偉認為，中國一再宣稱要維持區域穩定，要遵守國際法，但帶頭違反國際法、選擇性遵守的就是中國。中國這種威脅飛航安全的作法，不會只有針對非洲國家，未來針對歐洲、美洲甚至亞洲國家，都會祭出類似威脅，目的就是要讓台灣地位、台灣議題無法國際化。

他強調，從南非要求我國駐館遷移、到這次直接干預飛航安全，不會改變台灣對鞏固非洲邦交國的決心，反而是在此時刻，更顯示台灣與史瓦帝尼的友誼堅定，即便中國的暴力威脅，仍不改對台灣的支持。

邱志偉並指出，國民黨這次跑去北京見習近平後，帶回來的沒有和平，只有成功統戰了國民黨，讓國民黨主席鄭麗文成為習近平最好的支持者。但他相信，國人的眼光都是清楚的，不論哪一個政黨執政，中國都不應該選擇性的打壓，尤其台灣就是存在於國際的事實，更不會因為中國的威脅恐嚇而改變，請中國務必要正視兩岸互不隸屬、台灣就是主權獨立國家的事實。

邱志偉重申，他相信在未來，賴總統必定還是能再訪問非洲，台灣不會被中國嚇到，台灣一定會更堅定的走出國際。他呼籲，中國身為國際民航組織成員，更有遵守國際法的義務，這種威脅飛航安全的作法，嚴重違反國際法，更是國際級的流氓行為，必定會被國際社會譴責與撻伐。

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