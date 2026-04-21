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    首頁 > 政治

    賴總統出訪史瓦帝尼暫緩 藍委：不能所有事都廉價的推給北京打壓

    2026/04/21 20:24 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委洪孟楷（右）今晚接受廣播節目主持人王淺秋（左）訪問。（飛碟晚餐提供）

    國民黨立委洪孟楷（右）今晚接受廣播節目主持人王淺秋（左）訪問。（飛碟晚餐提供）

    總統賴清德原訂明前往非洲友邦史瓦帝尼王國訪問，卻因中國干預而暫緩。國民黨立委洪孟楷今晚接受廣播節目「飛碟晚餐」主持人王淺秋訪問，直言不能把所有事都廉價的推給北京打壓，呼籲政府提出真憑實據，讓國人知道到底發生什麼事。

    洪孟楷指出，賴清德身為中華民國總統，代表全台2350萬人，出訪友邦都予以祝福，希望能順利成功，鞏固邦交，如果的確受特定國家打壓，只要拿出明確實據，大家會共同譴責。不過洪孟楷質疑，政府不斷強調台美關係史上最佳，難道沒有任何溝通管道或協調空間？甚或無法繞道其他國家前往史瓦帝尼？

    王淺秋則質疑，「鄭習會」落幕後，賴總統近期多次強調和平靠實力而不是一紙協議，如今連到友邦都無法成行，走都走不出去，說好的實力在哪裡？

    此外，針對115年度中央政府總預算於今日付委，洪孟楷表示，身為民意代表，預算當用則用、當省則省，必須把錢花在刀口上，針對浮編或過於高昂的宣傳費用，都會把關。

    對於力推鞭刑公投，遭批評開人權倒車。洪孟楷說，針對人民深惡痛絕的詐騙、性侵以及虐童，政府提不出遏止的實質作為，鞭刑打詐是沒辦法中的辦法，參考新加坡經驗，經鞭刑懲處後，的確可以降低再犯率。因此推動全民公投，希望透過辯論凝聚共識，接受大眾檢驗。

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