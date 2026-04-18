曹興誠挺沈伯洋選北市、嗆蔣萬安不敢面對 蔣：我最不敢和「這位」辯論

蔣萬安回應，「你知道我最不敢跟誰辯論嗎？我太太」，所以今天就先參加這個守護地球的活動。（記者孫唯容攝）

民進黨台北市長人選未拍板，立委沈伯洋被各界視為最有機會挑戰現任市長蔣萬安。聯電創辦人曹興誠今（18）日表示，只要沈伯洋跟蔣萬安同台辯論，立刻就能知道，誰的層次高低，「但他打賭，蔣萬安不敢面對沈伯洋。」對此，蔣萬安稍早受訪被詢問相關議題。蔣萬安回應，「你知道我最不敢跟誰辯論嗎？我太太」，所以今天就先參加這個守護地球的活動。

曹興誠指出，談及沈伯洋對戰蔣萬安如同后羿射日，他認為「射蔣萬安不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以了」，沈伯洋是參選台北的不二人選，即便目前各界並未看好，但是過陣子情勢會翻轉。曹興誠也認為，沈伯洋參選有許多優勢，沈伯洋跟蔣萬安同台辯論，立刻就知道層次是誰高、是誰低，「相信蔣萬安是不敢面對沈伯洋的」。

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面對質疑，蔣萬安參加永續城市、碳為觀止園遊會前，他受訪表示，「你知道我最不敢跟誰辯論嗎？我太太」，所以今天就參加這個守護地球的活動。

媒體也追問，沈伯洋投入選戰是否會打亂與國民黨新北市參選人李四川的「萬川連線」？蔣萬安說，不管是大巨蛋第一年完工啟用，捷運環狀線現在全面動工，以及輝達順利落腳台北，克服各項法規限制，處理合約問題，都是李四川和他共同努力的成果，他一定會全力幫川伯，也會繼續跟川伯為市民的福祉共同努力。

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