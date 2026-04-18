國民黨：「3800億+N」後續仍疊加採購 絕非只有3800億

國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

國防特別條例已進入朝野協商，外界關切在野黨是否只願意通關「3800億+N」，國民黨今表示，國民黨主張軍購要透明、要官方、要單據，3800億+N後續仍疊加採購，「絕非只有3800億」。

針對「3800億+N」，國民黨說明，這是以美國政府去年底正式通知台灣的8項軍售案中框列的3800億元為底，再持續往上加N，其中的N是指獲得美國政府正式發價書（LOA）的部分，「只要後續獲得LOA的項目，我們就全力支持」，這是兼顧多方平衡的靈活採購機制，絕不是外界誤解的「只有3800億元」。

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國民黨表示，在野黨秉持監督天職把關對美軍購案，卻頻遭綠營抹黑污衊，中國國民黨特別製作「軍購預算大解密」懶人包，完整說明國民黨的軍購立場，讓民眾了解真相。

國民黨強調，要透明、要官方、要單據，軍購項目必須有完整建案流程；堅持「政府對政府」管道以杜絕回扣弊案；堅持取得美方正式發價書，立法院才能實質審查。

對於綠營稱「國防支出不夠」，國民黨表示，儘管美方曾建議我國軍購佔GDP應到5％，但我們的國防支出已從4500億元，倍增到將近一兆元，2026年佔比GDP達3.32％，放眼周邊盟國，實際上均未達我國的佔比。例如韓國佔比2.42％，日本佔比2％等，我國現行的軍購比例已充分展現防衛決心。

對於賴清德提出1.25兆的軍購特別預算，國民黨強調，這筆軍購特別預算不在一般年度預算內，短期看不出排擠效應，但未來全都是全民買單。預期將嚴重排擠教育、社福等資源，形同把下一代的未來當代價，「把國防建立在排擠民生之上，不是真正的國家安全。」

國民黨指出，買武器不是網購，民進黨政府提出破兆元的軍購，竟然只有「兩頁」說明，沒有單價、沒有交貨時程，如同要立法院簽下「空白支票」，令人無法接受。

「沒報價、不給錢！」國民黨強調，必須有嚴謹的建案程序，要取得官方正式發價書才能編列預算，「這並非親美或反美的問題，而是要嚴守財政紀律」，不能把所有軍購塞進一包特別預算，再拿國家安全當擋箭牌，若沒有官方報價就要預算過關，不但不符合國家財政紀律，更是規避監督之舉。

此外，國民黨拒絕商業採購黑箱，堅持「政府對政府」的軍購模式，由政府直接對接，出售國提供履約保障，公開透明，沒有回扣與佣金的空間；反觀商業採購模式通常是面對個別軍火商，若不交貨或遲交，往往求救無門，且金額不透明易衍生弊端。

國民黨指出，先前的軍購出現「錢付了，武器卻嚴重延遲交付」的情形，例如F16戰機要延宕數年。美國國會專案小組報告指：共有19項武器嚴重延遲交付，總價值高達6900億元。不免讓人質疑：先前的貨都沒交齊，現在又急著塞一兆多的特別預算，來得及消化嗎？

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