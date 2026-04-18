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    追剴剴案真相卻遭打壓？吳靜怡力挺林月琴：不認錯的大人最卑鄙

    2026/04/18 14:53 即時新聞／綜合報導
    立委林月琴。（資料照）

    立委林月琴。（資料照）

    男童「剴剴」疑遭保母姊妹檔劉彩萱與劉若琳長期虐待致死，兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，台北地方法院於16日依過失致死罪判處陳女有期徒刑2年。知名女星郁方怒批「不管判幾年，對我們來講都是輕判」，並點名民進黨立委林月琴等人，引發網友質疑罵錯人，隨後經林月琴澄清，郁方於臉書發布道歉聲明。對此，媒體人吳靜怡表示，她在去年曾邀請林月琴上個人節目談即相關事宜，當時林委員隔日遭大量打壓和操作，但她不願攻擊回去，她直言「只有魔鬼才會大聲的拿人命來製造分裂」。

    吳靜怡今日於Threads發文並附上一段《葛瑞絲滑上車》節目畫面，去年社會大眾還沒突然大大關心剴剴案時，就發現有人刻意用「愛」消費剴剴，便特別找林月琴立委和簡舒培議員針對「程序正義」趕快找到破網，林委員不僅資料完備連同調查也嚴謹，月琴姐姐平時很低調，她第一次就選擇來她的節目，隔日，林月琴就被大量操作、打壓，但林月琴委員從來不願意用攻擊回去或是批判的方式，長期默默付出，那是她的溫柔。

    吳靜怡說，感謝網友們的幫忙，只有魔鬼才會大聲的拿人命來製造分裂，她們口裡的愛，被撒旦利用了，可是我相信剴剴是天使，林月琴委員會持續的揹負打壓，讓更多的孩子不會再像剴剴一樣，更不會製造打壓單方面的群體社工，因為社工姐姐是這些孩子的天使。

    吳靜怡直言，「不認錯的大人，躲在虛偽的愛背後，那是最卑鄙的！神，不會同意的，剴剴也不會」。

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