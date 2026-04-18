「川伯給推」影片受壓力下架？ 李四川：不要為了選舉為難我的朋友

國民黨新北市長參選人李四川參加永和婦女會活動。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川競選陣營日前在臉書推出「川伯給推」，第一個跳出來推薦李四川的新北市不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長林正雄，影片突然被下架，傳出受到壓力，李四川18日參加永和婦女會活動表示，選舉是競爭不是鬥爭，「希望不要為了選舉去為難我的朋友」，其餘的就不多講了，留下想像空間。

林正雄在活動中推崇李四川擔任行政院秘書長期間，多次召集跨部會議處理與不動產相關的重要政策議題，拯救許多從業人員生計，是真正認真做事的人，未料影片才上架3天就被下架。

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有媒體接著詢問李四川，當天現場好像有競爭對手的助理，拿著手機一直在錄影，李四川說，其餘團隊的做法他不予置評，但最重要是要給選民什麼樣的牛肉、什麼樣的政見，至於林正雄有沒有受委曲？李四川說，每個人都有朋友，不要為了選舉去為難各自的朋友。

對於民進黨立委沈伯洋可能參選台北市長，李四川說參選是每個人的權利，不予置評，對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧打算和36個「小雞」參選人合體，李四川說，我們沒有「小雞」，都是「母雞」，他最近都在與所有的議員、里長座談，聽取大家對新北市的興革意見，然後結合所有的力量一起來打拚。

國民黨北市長參選人李四川希望，不要為了選舉為難朋友。（記者翁聿煌攝）

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