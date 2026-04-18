李貞秀每天上節目「爆破」黃國昌 他曝柯文哲「毫無作為」心計

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍後，持續在政論節目上「爆破」民眾黨，痛罵黨主席黃國昌。作家趙曉慧指出，李貞秀如此傷害民眾黨形象，創黨主席柯文哲卻置身事外，毫無作為，這其實才是他玩「漁翁得利」的心計。

趙曉慧今日在臉書發文表示，李貞秀現在天天上綠營的政論節目，大罵黃國昌，這是替柯文哲「教訓」了這位功高震主的黨內老二。有人替柯文哲幹髒活，柯文哲還求之不得，這既清掉了李貞秀這個一級爆破士的大麻煩，又壓制了黃國昌在黨內的聲勢。

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趙曉慧指出，李貞秀曾爆料「高虹安拿柯700萬」，這對身陷京華城案、一審判17年的柯文哲來說是致命傷。柯文哲現在對李貞秀採取「軟性呼籲」，呼籲她要謹言慎行，而非強硬對抗，是因為李貞秀曾任「新故鄉協會」監事，據傳掌握不少黨內財務細節。柯文哲擔心如果逼得太緊，李貞秀在政論節目上會從「潑婦罵街」升級為「呈堂證供」。柯文哲故意不約束李貞秀，是希望讓這場火燒在黃國昌身上就好，不要延燒到自己脆弱的法網之中。

趙曉慧表示，況且，李貞秀選擇「尊柯鬥黃」，還能抬高柯文哲在黨內的威望，對柯文哲來說有利。另一方面，借黃國昌這一把刀殺了李貞秀這個人，讓黃國昌背負「排擠同志」的惡名，自己則維持精神領袖的高度。柯文哲知道李貞秀的怒火主要針對黃國昌，只要他保持沉默，他依然是那個「被李貞秀效忠的主席」，而所有的壞帳與混亂，都由現任主席黃國昌一人承擔。

趙曉慧表示，或許有人會想：李貞秀何不豁出去，把柯文哲的內幕抖光？李貞秀之所以目前選擇「尊柯鬥黃」，甚至在被開除後仍發表「不忍傷害柯文哲」的聲明，這絕非僅是她是一個念舊的大柯粉，而是基於法律防禦、政治籌碼與生存退路的精準計算。李貞秀曾任「新故鄉協會」監事，這個單位長期被外界質疑是柯文哲的私房金庫。如果她爆出柯文哲在基金會或黨內的金流內幕，身為監事，她很難解釋自己為何當初沒發現或沒舉報。

趙曉慧最後表示，李貞秀爆料黃國昌偽善，黃國昌指控李貞秀貪婪，柯文哲在旁冷笑避禍。怎麼看，柯、黃、李3人都是一丘之貉。對於曾經期待「第三勢力」的選民來說，這是一齣醜劇，戲演到最後，台上已經沒有英雄，只剩下3個為了政治殘值互抓頭髮的政客，蝸居在民調只剩8%的泡沫化政黨裡。

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