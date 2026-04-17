賴清德下週出訪史瓦帝尼 學者：凸顯台灣與中國外交模式有別

總統賴清德下週將率團訪問非洲友邦史瓦帝尼。（記者李惠洲攝）

總統賴清德下週將率團訪問非洲友邦史瓦帝尼。涉外人士表示，台灣協助推動史瓦帝尼台灣產業創新園區，未來將做為台商布局全球、連結非洲市場的重要據點，總統另將聽取的「戰略儲油槽」簡報，也備受關注。學者認為，不同於中國外交模式往往帶著政治脅迫，總統此行可凸顯台灣與中國外交模式有別。

賴清德將於22日至26日率團訪問友邦史瓦帝尼。行程主要將會晤史王恩史瓦帝三世 （Mswati III），並將出席史王登基40週年暨58歲華誕雙慶典以及見證兩國外長簽署協定等。另外，也將聽取「台灣產業創新園區」及「戰略儲油槽」簡報與見證台商簽署「投資意向書」等活動。

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在雙邊協定方面，涉外人士表示，台史雙方將簽訂「台史經濟合作協定」，台灣提供史國部分產品優惠關稅待遇，史方也給予台商更優惠投資保障及待遇。此外，在協助推動史瓦帝尼台灣產業創新園區，未來也將作為台商布局全球、連結非洲市場的重要據點。此外，台灣也分享資通訊產業經驗與技術給史國，協助史國建置5G基地台、導入智慧監控系統，雙邊並簽訂「合作防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄」，強化社會韌性、共同抵禦假訊息。

面對中國試圖擴大在非洲國家間的影響力，同時挖角台灣在非洲唯一友邦史瓦帝尼，台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致表示，台灣外交模式跟中國外交模式從現實上就採取不同的路徑。如何凸顯台灣跟中國在路線上的不同、突破台灣國際參與空間，也就是所謂「治理模式」的競爭，價值外交成為台灣最重要的選項。

吳瑟致認為，台灣與中國外交模式有別。例如中國外交模式往往帶著政治脅迫，台灣外交模式則不帶任何政治條件。像中國在非洲推行「一帶一路」，本身帶著經濟發展誘因，背後則存在「一中原則」等很強烈的政治訴求，表面上看似乎是建設當地，但實際上背後卻形成將政治認同與經濟利益高度連結的關係。事實上，這種模式衍生許多問題。例如接受中國「一帶一路」路線的非洲國家，已經面臨債務問題，可以說中國施行一種「債務陷阱的外交」，更突顯台灣外交著重能力建構、培力外交，證明台灣的價值。

吳瑟致表示，中國的威權外交，短期內可能可以帶來經濟成長，但長期來看，卻會衍生更多結構性問題，對當地帶來各種治理上的風險，如貪腐的擴大、社會的不公平、貧富差距的擴大、政治的不穩定。

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