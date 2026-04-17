租賃條例修法延宕逾半年 民團提3大訴求籲儘速修法

民團提出「行政院應信守承諾、立法院應向政院施壓、民間版草案啟動」三大訴求。（記者羅國嘉攝）

行政院曾提出《租賃住宅市場發展及管理條例》修法方向，主打租期穩定、租霸下車、租金規範及權益保障等四大重點，但至今逾半年內政部仍未提出草案送立法院審議，引發關注。藍綠白立委今（17）日與多個民間團體召開記者會，呼籲行政院儘速提出完整修法版本。民團從房東、房客及市場透明度提出建議，包括建立租霸下車機制、推動「2+2」租期保障及強化租屋登錄與稅制誘因，盼兼顧雙方權益、健全租屋市場。

藍委牛煦庭、綠委李柏毅、白委邱慧洳今天與OURs都市改革組織、租賃住宅房東服務總會、租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會、崔媽媽基金會等民間團體，共同召開記者會，呼籲行政院應儘快提出的修正草案，並提出「行政院應信守承諾、立法院應向政院施壓、民間版草案啟動」三大訴求。

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租賃住宅房東服務總會理事長陳柏勳指出，現行制度對不良房客處理機制不足，多須仰賴訴訟，恐影響房東出租意願。他認為若過度限制如強制調漲租金或延長租期，恐衝擊房源供給，並呼籲建立「租霸下車條款」，針對欠租達二個月或重大違規、違法行為承租人，於符合法定要件下可透過公證契約直接聲請強制執行。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，從租客角度支持建立「2+2」穩定居住保障，即最低租期2年並搭配一次優先續租權，同時也支持租霸下車條款以平衡雙方權益。OURs都市改革組織研究員廖庭輝則說，租屋市場不透明是亂象根源，主張導入租屋登錄制度，並推行「登錄租稅大赦」，對過往未申報所得既往不咎。

牛煦庭表示，內政部既已於去年提出租賃專法修法方向，應儘速提出完整版本供各界討論。另公證法第13條修正草案盼納入欠租者於租期內即可強制執行機制，並在平衡租客權益下推動租期至少2年以上配套，同時納入租賃登錄、減稅誘因等制度設計；並建議導入「行政裁決制度」處理租賃糾紛，以提升效率、減少訟源。

李柏毅則說，針對租期長短、包租代管年限及租賃登錄平台等議題，仍需評估市場影響並逐步調整，期盼行政院提出穩健務實版本，完善租屋市場制度。

國民黨立委牛煦庭（右4）、民進黨立委李柏毅（右2）、民眾黨立委邱慧洳（右3）與多個民間團體，上午在立法院舉行「支持租賃條例修法：房東、租客、產業界共同呼籲政府盡快提交法案」記者會。（記者羅國嘉攝）

民進黨立委李柏毅說，針對租期長短、包租代管年限及租賃登錄平台等議題，仍需評估市場影響並逐步調整，期盼行政院提出穩健務實版本，完善租屋市場制度。（記者羅國嘉攝）

國民黨立委牛煦庭表示，記者會核心訴求為「民團有誠意、政府別拖延」，內政部既已於去年提出租賃專法修法方向，應儘速提出完整版本供各界討論。（記者羅國嘉攝）

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