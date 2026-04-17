蕭敬嚴初選勝出引爆國民黨茶壺內風暴 藍委廖先翔這樣說

國民黨立委廖先翔。（記者劉信德攝）

國民黨新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選民調，由國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭被國民黨考紀會處分停權1年，對手、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷直接宣布初選通過，衍生「雙包」爭議。國民黨立委廖先翔僅簡短表示「不便回應」，國民黨新北市議員白珮茹則說，希望這長篇的鬼故事爭議趕快落幕，國民黨要黨內團結全力輔選，讓國民黨新北市長參選人李四川成為新北市長。

民進黨新北市議員張錦豪表示，關於何元楷與蕭敬嚴的紛紛擾擾，這原本是國民黨的家務事，身為民進黨對手本不該多言；但是站在民主的角度，自己認為就是應該把初選民調流程走完，公布民調結果，如果蕭敬嚴向黨中央申訴停權沒過，那就撤銷他的提名。因為每個參與黨內初選、電話民調的人，都有繳納報名費，就是依照遊戲規則，尊重民調結果。

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張錦豪說，至於申訴體制必須公開透明，要讓當事人說明，尊重申訴結果；記者詢問坊間盛傳蕭敬嚴民調最高能出線，是民進黨支持者全力灌票？張表示，國民黨這次民調並未排綠，當綠營支持者接到民調一樣有選項可以支持，相較於民進黨初選就沒有藍營選項，可見得這次國民黨初選，綠營要操作不容易。他看蕭敬嚴評論時政理性且條理清晰，是個優秀的人才，樂見未來一起為地方打拼。

民進黨新北市第11選區議員參選人蔡美華說，針對國民黨新北市第11選區市議員初選，因涉及國民黨內部初選機制，她不便評論他黨制度與紛爭問題。

國民黨新北市議員白珮茹說，希望這長篇的鬼故事爭議趕快落幕，國民黨要黨內團結全力輔選，讓國民黨新北市長參選人李四川成為新北市長。國民黨立法委員廖先翔說，不便回應。

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