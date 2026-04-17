美議員致函立委稱華府數週內批准對台軍售 國民黨回應了

國民黨立委牛煦庭。（資料照）

路透社報導，美國跨黨派參議員14日致函台灣立法委員指出，美國很可能於未來數週內批准幾項待定的軍售案，信件內容敦促在中國壓力之下，台灣應加快軍購特別條例立法工作。身兼國民黨發言人的立委牛煦庭今日受訪表示，立法院長韓國瑜前兩天召開第一次的朝野協商，下禮拜國防部會再加強跟朝野立委的溝通，再開一次相關的專案報告，下禮拜也還會再有協商，大家就依規定來進行審查，美方有這樣子的承諾或善意也好，對於推動軍購條例會是有正面幫助的。

早前訪台的參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、民主黨籍的羅森（Jacky Rosen）、共和黨籍的提里斯（Thom Tillis）與匡希恆（John Curtis），今天公布日前聯名致信韓國瑜、副院長江啟臣、民進黨立委陳冠廷、牛煦庭及民眾黨立委王安祥的內容，希望台灣朝野盡速通過軍購特別條例。

請繼續往下閱讀...

牛煦庭表示，上一次夏亨訪團來的時候，他代表國民黨團去接待，詳細內容我們沒辦法多做說明 ，但是黨團的擔憂顧慮跟立場，在這樣的場合本來就是一個可以交換意見的一個平台。

牛煦庭說，發價書到底有沒有來，是國民黨團在評估版本非常非常重要的依據，收到這樣子的信函，他個人是用非常善意的角度來期待，因為大家到了最後都是要解決問題，而不是讓僵局持續。現在軍購條例已經進入黨團協商的機制，韓國瑜前兩天召開第一次的朝野協商，下禮拜國防部會再加強跟朝野立委的溝通，再開一次相關的專案報告，下禮拜也還會再有協商，大家就依規定來進行審查，美方有這樣子的承諾或善意也好，對於推動軍購條例會是有正面幫助的。

另外，國民黨主席鄭麗文率團赴中費用，是向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請經費。牛煦庭表示，民主基金會的經費申請，過去有他的規章或慣例，依規章及慣例合法申請，民主基金會在撥款核銷的時候不要有雙標的行為，尊重民主基金會的判斷，這樣會是比較公允的做法，相信黨中央會配合辦理，大家不用擔心更不需要做政治文章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法