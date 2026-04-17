鄭麗文赴中480萬全民買單！粉專揭藍營靠「追蹤器」轉移焦點

國民黨主席鄭麗文本月7至12日率團訪中，16日傳出此行經費是國民黨向台灣民主基金會申請的補助。（圖擷取自新華社）

國民黨昨被爆出2件大事，其一主席鄭麗文訪中是向台灣民主基金會申請480萬元補助，並獲台灣民主基金會證實，緊接著國民黨文傳會主委尹乃菁指控，國民黨副主席李乾龍的座車疑遭裝追蹤器，並質疑與賴清德總統有關。「聲量看政治」臉書粉專分析，依據最新網路觀看數聲量圖顯示，藍營正試圖透過「受害者框架」轉移申請補助爭議，卻反而在耗損藍營的公信力。

臉書粉專「聲量看政治」今日發文指出，鄭麗文與「鄭習會」這2張直播觀看數聲量圖來看討論熱度，衝高又小幅度回穩，不過昨天新聞沒有再衝出新高峰。

請繼續往下閱讀...

隨「向民主基金會申請補助」新聞引爆，焦點已從「鄭習會談內容」上竄至對藍營政黨整體的道德審判。數據顯示，「民主基金會」關鍵字聲量在昨日幾乎垂直上衝，更觸及「連台灣民主的公共資源都敢拿去國庫通黨庫」的敏感神經，強化本土派的凝聚。

無法在道德正當性上取得優勢，國民黨隨即拋出李乾龍座車遭監控的說法。從政治心理學觀察，這是典型的「威脅感受與受害者心理操作」，試圖營造「國家機器監控在野黨」的氛圍，藉此喚起藍營支持者的防衛性團結。雖然總統府已公開促請報案，警方也介入調查，但在真相大白前，這則訊息已成為藍營迴避基金會爭議的「逃生門」。

「聲量看政治」直言，當一個政黨的危機不只是某次出訪失分，後面的操作也被看成出一連串慣性的政治操作模式，而且還操作失敗，這樣的操作聲量再高也未必是資產，反在耗損自己的公信力。

相關新聞請見︰

「座車追蹤器」曝光！半年前已丟棄李乾龍拒報案 新北警仍將偵辦

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法