邱臣遠同框市代喊竹北隊成形 同黨林碩彥大酸：怕走公平競爭流程

民眾黨新竹黨部主委、竹市副市長邱臣遠與竹北市民代表游雅婷於東區懸掛大型看板同框。（記者廖雪茹攝）

年底地方選舉，新竹縣核心戰區「竹北市長」選情，因民眾黨新竹黨部主委、竹市副市長邱臣遠與竹北市民代表游雅婷懸掛看板同框，並宣布「民眾竹北隊正式成形、戰力到位」，再引話題；同黨縣議員林碩彥今天大酸，「邱臣遠既然想參選，以他的身分，不應該在文字上玩遊戲！」也令人質疑邱「是不是怕走後續公平競爭的流程」。

邱臣遠與游雅婷同框看板，同步在官方臉書貼文：「隨著2026選戰升溫，民眾竹北隊正式成形、戰力到位。」還說：「竹北是全國指標性選區。在2024總統大選與政黨票中，民眾黨在竹北展現高度支持，這不只是數字，更代表年輕世代與中產階級對未來城市治理的期待。」

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此文一貼引發討論，外界普遍視為邱擬參選竹北市長的舉動。對此，民眾黨新竹縣議員林碩彥今日受訪表示，民眾黨的核心價值是「制度」與「公開透明」。他認為，若主委（邱臣遠）有意參與特定公職競爭，依循民主政黨常規，應該先行辭去黨部主委一職，與黨內所有志在參選的同志進行一場公平、公正的「君子之爭」。

林碩彥表示，此舉是為了避免在黨內佈局過程中產生「資源不對等」或「球員兼裁判」的疑慮。唯有在公平的起跑點上競爭，才能選出真正能代表民意的候選人，這才是對竹北市民最負責任的做法。

林碩彥並直言，邱主委具備行政經驗和專業，既然有意參選，以他的身分，不應該在文字上玩遊戲，否則會令人質疑「是不是怕走後續公平競爭的流程」。

率先表態有意代表民眾黨參選竹北市長的林碩彥表示，戰士無從選擇戰場，隨時準備好為黨、為市民披掛上陣。他說，自己在竹北服務近8年，最了解在地市民的需求與期待。他對於竹北的熱愛與責任感始終如一。

而面對外界傳聞現任市長鄭朝方可能留守竹北，林碩彥強調，無論黨中央安排其留守議會繼續發揮監督戰力，或是指派其挑戰竹北市長職務，他都已經做好準備，隨時為民眾黨爭取最大勝算。

至於前述合掛看板，林碩彥表示，在民主政治中，候選人想要與誰連結、或是選擇與哪位黨內同志合掛看板以達成宣傳效果，都屬於候選人的選戰自由，他表達高度尊重與祝福。「看板形式只是表象，市民最終看重的仍是長期的在地經營與專業的問政表現」。

民眾黨新竹縣議員林碩彥今天大酸邱臣遠，「以他的身分，不應該在文字上玩遊戲！」也令人質疑邱「是不是怕走後續公平競爭的流程」。（記者廖雪茹攝）

民眾黨新竹縣議員林碩彥和獲黨提名子弟兵合影。（記者廖雪茹攝）

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