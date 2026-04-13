李貞秀遭開鍘再爆破？張育萌：她是新故鄉監事「知道得可多了」

李貞秀今遭民眾黨開除黨籍。（記者廖振輝攝）

民眾黨立委李貞秀今（13日）被民眾黨開除黨籍，同時失去不分區立委席次。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今爆料，李貞秀其實是柯文哲「新故鄉協會」的監事，負責審協會的財務收支，可能知道妙天禪師捐贈給協會的1000萬元皮箱金流。直呼，「新故鄉的錢哪裡收的、怎麼花的，李貞秀知道得可多了」。

妙天捐新故鄉協會1000萬

張育萌在臉書發文表示，民眾黨團總召陳清龍，明明原本力保李貞秀的「中配質詢權」，還氣得找民進黨立委李柏毅辯論，結果陳清龍自己準備好證據，拿到中評會去告李貞秀的狀。陳清龍勸李貞秀，告訴她不分區立委的「公益性質」和義務，結果李貞秀堅持要「獲取金錢」才辭不分區，讓他吐槽，「民眾黨是什麼脫口秀團體啦？」。

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張育萌指出，李貞秀還是「新故鄉智庫協會」的監事。他直呼，「沒錯！就是柯文哲搞來說要『研議國家政策』的那個『新故鄉協會』」。結果柯文哲成立之後，帳戶就交給李文宗和李文娟共同管理，後來柯文哲跟妙天募款，就是要給新故鄉協會。他說，妙天拿裝著1000萬的皮箱，交給柯文哲和新故鄉協會的秘書長蘇進強，最後皮箱被橘子拖走，拿給李文宗處理。

張育萌質疑，監事就是負責審協會的財務收支，李貞秀是新故鄉協會的監事，黃國昌知道這件事嗎？民眾黨敢把李貞秀開除，現在，李貞秀沒有黨紀約束了。「新故鄉的錢哪裡收的、怎麼花的，李貞秀知道得可多了」。

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