「沒有拿錢、不會提告」！李貞秀控「被栽贓」 嗆「壞人要付出代價」

李貞秀現身出席中評會。（記者廖振輝攝）

民眾黨中評會今天（13日）裁處中配立委李貞秀違紀案，下午正式宣布開除其黨籍，並指控她欲以辭任立委為對價，要求獲取金錢「補償」，引發輿論熱議。對此，李貞秀反批白營栽贓抹黑，還說自己不會放過壞人，撂話要讓壞人付出代價，讓大批鄉民瘋敲碗「卡後續」。

在開除黨籍的懲處出爐之前，李貞秀就被週刊爆料曾與柯文哲、黃國昌密談去留時，暗示說如果要她退位，需要拿出「誠意」。雖然李貞秀今天現身澄清並無此事，但下午白營宣布處分結果的聲明當中，間接證實李貞秀欲以辭任立委當作對價的爆料內容，指控她在4月7日的會議上提出獲取特定金額補償的要求。

請繼續往下閱讀...

「黃國昌、陳智菡多人施壓辭立委」

對此，李貞秀晚間7點多在自己的臉書發文駁斥「不實指控」，並反咬黃國昌等人，宣稱白營披露的4月7日會議上，黃國昌、周榆修、陳智菡、陳清龍集體要求她公開宣布辭去立委職務，「此一情境並非正常黨內溝通機制，事前亦未經完整討論，而是在高度政治壓力下的單方要求，與今日所稱『自願以辭職交換利益』之說法，完全背離事實。」

李貞秀強調稱，她的立場始終如一，不拿一分錢、不求任何職位，很遺憾中評會公開的文件，並未完整呈現她的關鍵說明，導致社會大眾對事實產生誤解。她聲稱，接受此次黨的處分，不會提訴訟，但她絕不接受抹黑，「歷史終將還原真相，社會自有公評。」

綜合媒體報導，李貞秀事後也受訪坦言，民眾黨讓她非常失望，她沒有要求過金錢補償，但不解為何中評會要這樣栽贓、妖魔化她本人。李貞秀甚至質疑，黨內潛伏壞人「要替民進黨把我弄下來」，她撂話要讓壞人付出代價，她不會放過壞人，但讓壞人得到懲罰的同時，又不能傷害民眾黨且保全柯文哲，這是她最難的點。

網友紛紛敲碗，「請大聲說出來，誰是壞人」、「開直播、開直播、開直播」、「真想聽聽看有什麼很衝的料可爆的」、「太棒了，精彩好戲即將來臨」、「最喜歡看這種狗咬狗的劇情了」、「把你知道的都說出來吧」、「該揭發民眾黨的惡劣了，他們這樣對妳，不氣嗎？需要你的時候一個樣，不需要時ㄧ腳踢開」、「支持你把事情都說出來！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法