民眾黨挺不下去了 黃光芹忍不住開直播連珠炮狂轟！

名嘴黃光芹。（圖翻攝自黃光芹臉書）

民眾黨爭議連環爆，連立場被認為是親白的資深媒體人黃光芹都看不下去，在近日的直播大爆發，連珠砲開轟白營黨中央，引發網友熱議。

近日黃光芹開直播狂罵民眾黨中央的精華片段被分享到Threads上，她痛批白營在前主席柯文哲的領導下，根本不是什麼「科學、理性、務實」，講求制度的政黨，而是人治非常嚴重的一人政黨。黃光芹舉先前柯文哲還在羈押期間，現任主席黃國昌對於立委兩年條款是否執行一事召開全代會，但黃光芹直指黃國昌根本就是「隔牆揣摩上意」，做成一個非常難看、非民主的全代會，「你走的不是民主程序阿，你走的是老國民黨時期獨裁政治的一個模式嘛！」

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黃光芹接著砲轟，民眾黨非常喜歡出征別人，儼然是「保皇黨」，整天只會像對待另一位媒體人黃暐瀚的方式去貼人家標籤，制約人家的言論。而且白營只在乎流量，同溫層很厚，像近期柯文哲以降都只會宣稱最近有500人、700人新入黨的事來自我安慰。再來，黃光芹也直言白營的立委素質堪憂，每次問政都給人看笑話，什麼事都怪給綠營，「以後如果國民黨執政你怎麼辦？你面臨國民黨的荒腔走板，你要一起下水餃跟他們一起沉淪嗎？」

黃光芹也提起前民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉入共諜案被起訴的事，直指民眾黨是最容易被滲透的政黨，過去許多原本待在統促黨的都過去民眾黨，「跟八爪章魚一樣分散在你們各地」。

網友紛紛表示，「很扭曲為何不早說出來？她應該是被草黨網軍攻擊火大了，她當初也是靠草黨直播竄起來的呀！」、「終於說出實話了，這個爛黨已經跟黑道結合在一起，離關燈真的不遠了」、「她要下車了嗎？」、「有長腦袋的都看不下去，綠光芹了啦」、「瞎挺了兩年才醒來」、「黃不是很挺民眾黨嗎？現在才開轟，是不是覺得這艘船要沉了，所以開始要轉向？」

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