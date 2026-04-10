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    首頁 > 政治

    賀《台灣關係法》立法47週年 AIT讚台灣發展成「舉世稱羨典範」

    2026/04/10 15:02 記者方瑋立／台北報導
    適逢《台灣關係法》立法47週年，AIT發文紀念並讚台灣在民主、經濟與社會制度等各方面成為「舉世稱羨的典範」。（圖取自AIT臉書）

    適逢《台灣關係法》立法47週年，AIT發文紀念並讚台灣在民主、經濟與社會制度等各方面成為「舉世稱羨的典範」。（圖取自AIT臉書）

    美國在台協會（AIT）今（10）日發表聲明紀念《台灣關係法》立法47週年。AIT強調，《台灣關係法》不僅肯定了台灣在戰略上的重要性，也強化了美國長年以來致力確保印太地區和平、穩定、繁榮的承諾。

    美國《台灣關係法》於1979年4月10日簽署，並追溯生效至同年1月1日，是美台斷交後，為維持及規範雙方實質關係所制定的美國國內法。該法案明文規定美國將提供防禦性武器給台灣，並維持美國抵抗任何可能危及台灣安全、社會或經濟制度的武力或其他形式脅迫的能力，為台海的安全與雙邊各項交流奠定了堅實的法律基礎。

    回顧歷史，AIT指出，過去這47年來，《台灣關係法》與三個聯合公報及六項保證，對於維護台海的和平與穩定提供了實質幫助。AIT在聲明中高度肯定此一政策架構的成功，使台灣在民主、經濟與社會制度方面均取得令人讚嘆的進展，更讓台灣「成為舉世稱羨的典範」。

    展望台美關係的未來發展，AIT強調，美國的決心依舊堅定，美國將持續深化與台灣的合作，推動在安全、經濟、科技及人民交流等領域的連結，以實現《台灣關係法》的目標，並為區域的和平、安全與繁榮獻上一份心力。

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