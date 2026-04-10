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    首頁 > 政治

    鄭麗文提「兩岸中國人」引議 蔣萬安與簡舒培議會互槓交鋒

    2026/04/10 14:56 記者甘孟霖／台北報導
    台北長蔣萬安今至議會施政報告，遭民進黨籍市議員輪番質問對國民黨主席鄭麗文提出的「兩岸中國人」看法。（記者甘孟霖攝）

    台北長蔣萬安今至議會施政報告，遭民進黨籍市議員輪番質問對國民黨主席鄭麗文提出的「兩岸中國人」看法。（記者甘孟霖攝）

    國民黨主席鄭麗文今（10）日會見中國國家主席習近平，致詞中強調「兩岸中國人」引發爭議。台北市長蔣萬安今至市議會進行施政報告，民進黨籍議員簡舒培質詢問蔣，是否認同鄭麗文立場？鄭麗文可以代言台灣2300萬人民？蔣萬安說，「我是台灣人、中華民國國民」，並強調前總統蔡英文說過「沒有人需要為自己認同道歉」，反嗆難道總統賴清德兩岸立場代表全台立場？

    簡舒培指出，鄭麗文說「兩岸中國人都追求和平」，蔣萬安說自己是台灣人，但鄭麗文把台灣人歸類成中國人，蔣萬安同意嗎？蔣萬安說，民進黨也主張，沒有人需要為自己的認同道歉，「我的立場很清楚，我是台灣人，也是中華民國國民」。

    簡舒培說，鄭麗文能代表2300萬台灣人發言，說自己是兩岸中國人？蔣萬安則再度強調，沒有人要為自己的認同道歉；簡舒培追問，鄭麗文可以代言台灣人民？為何蔣萬安遇到中國就變得這麼軟弱？

    蔣萬安回嗆，難道賴清德的兩岸立場就代表所有台灣人立場？簡舒培為何不挺直腰桿，告訴賴清德，民進黨養共諜應該大聲出來道歉。

    簡舒培則回，賴清德是總統，鄭麗文是黨主席，兩者角色不同。

    雙方持續爭吵直至質詢時間結束，主席副議長葉林傳則快速宣布進入下一組質詢。

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