黃國昌貼標籤自嘲！ 四叉貓酸「群嘲」：美國爸爸、建商女婿怎沒貼？

黃國昌發布首支競選形象影片完整版，片中黃國昌在背部貼上多張便利貼，寫有包括「超速仔」、「捧『傅』大『哮』」、「背棄理想」等詞彙。（圖擷取自黃國昌臉書粉專）

民眾黨黨主席、新北市長參選人黃國昌今（9日）發布首支競選形象影片完整版，片中黃國昌在背部貼上多張便利貼，寫有包括「超速仔」、「捧『傅』大『哮』」、「背棄理想」等詞彙掀起網友熱議。對此，網紅四叉貓酸說：「別人拍是自嘲，他拍就是群嘲。」

四叉貓今日於臉書發文指出，黃國昌第一支競選片中，有一個橋段是他背後貼上許多罵他的便利貼，然後他要撕下這些標籤。

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四叉貓認為，別人這樣拍是自嘲，他這樣拍就是群嘲了，他根本就知道大家是怎麼批評他的，但他還是故意這麼做，而且這些標籤大部分都是他自己造成的好嘛！

四叉貓諷刺道，「大家有沒有發現一件事，他都挑比較普通的批評來貼，他真正在意的根本沒有出現在影片中，例如：美國爸爸、建商女婿怎麼就不敢貼了呢？」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「因為對他而言『美國爸爸』、『建商女婿』是地位，不是標籤」、「貓貓總是一擊中的。美國人的爸爸，至今不敢回應，為什麼建商大千金很不高興。禍都你惹出來的，叫女人扛？」、「他以為自己被罵的這些是標籤，孰不知這些是刻在他骨子裏的精神，就算標籤拿掉了，骨子裏還是一樣的！另外標籤還少了『三姓家奴』」、「美國爸爸應該是最大的標籤。還有經典名句：我太太非常不高興，他讓我根本不要回應」。

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