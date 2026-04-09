籲嬰幼兒RSV疫苗納公費補助 蘇巧慧：可達成親、子、醫療3贏結果

蘇巧慧表示，將RSV防護納入國家健康投資，可達成「孩子好、壓力低、成本少」的三贏結果。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（9）日出席台灣健康聯盟舉辦的「新世代父母的呼籲：將嬰幼兒RSV（呼吸道融合病毒）防護納入國家健康投資記者會」。蘇巧慧表示，預防勝於治療，將RSV防護納入國家健康投資，可在加強嬰幼兒免疫力的同時減輕育兒家庭照顧壓力、減少後端住院醫療成本，達成「孩子好、壓力低、成本少」的三贏結果，盼行政團隊盡快研議相關方案，公費補助RSV單株抗體。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴在會中公布「2026台灣嬰幼兒家庭健康照顧與RSV防護認知調查結果」並表示，盼藉由調查公布，能讓政府更加重視嬰幼兒RSV的疾病照護，了解新世代家長對於孩子疾病照顧的擔憂，藉此強化嬰幼兒免疫接種與篩檢政策。

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蘇巧慧說，台灣每年約千名嬰幼兒因感染RSV住院，0到6個月的嬰幼兒是感染風險最高的族群，約9成曾染病，然而據台灣健康聯盟調查，多數家長有意願讓孩童接種RSV單株抗體，卻有近3分之1無力負擔費用，她會積極爭取RSV單株抗體納入國家健康投資。

另外，作為2個孩子的母親，蘇巧慧指出，她深知育兒家庭在孩子生病時面對的照護壓力，尤其「孩子生病住院需要請假」讓職場爸媽最感到壓力，她所提出的「六大福利政見」，包括0到6歲孩童「看醫生免門診和住院部分負擔」、「免費接種腸病毒、輪狀病毒疫苗」，盼藉此幫助新北家庭減輕照顧壓力，「長輩、小孩顧得好，三明治爸媽沒煩惱」。

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