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    首頁 > 政治

    林佳龍訪友邦馬紹爾群島 簽署台馬融資基金意向書

    2026/04/09 12:55 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍近日出訪友邦馬紹爾群島共和國，簽署台馬經濟韌性融資基金意向書。（外交部提供）

    外交部長林佳龍近日出訪友邦馬紹爾群島共和國，簽署台馬經濟韌性融資基金意向書。（外交部提供）

    外交部長林佳龍正以賴清德總統特使身分，率領台灣產業代表團訪問我國太平洋友邦馬紹爾群島共和國，此行除推動經貿交流外，訪團於當地時間8日參訪馬久羅醫院「AI遠距醫療中心」，並與馬國簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」及出席馬紹爾飯店太陽能儲能型停車場捐贈儀式，實地見證台馬長期合作所累積的豐碩成果。

    林佳龍表示，馬國時間8日與雙和醫院院長李明哲及醫療產業代表一同前往馬久羅醫院，參訪由總統賴清德與馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）於2024年共同啟動的「AI遠距醫療中心」。在台灣完成醫學教育與訓練的馬國醫師David Alfred也分享台馬醫療合作成果；我國醫療資訊團隊則說明醫院資訊系統（HIS）建置成果。

    林佳龍指出，台馬自2004年簽署《衛生醫療合作協定》以來合作持續深化，自2013年起由雙和醫院協助設立台灣衛生中心，安排公衛護理師與各專科醫師駐診，並投入培育當地醫師、護理師及醫療人員，持續提升當地醫療量能。David Alfred醫師於台灣義守大學完成醫學教育後返國服務，並在雙和醫院協助下完成實習與住院醫師的完整訓練，如今已成為深受當地民眾信賴及愛戴的醫師，亦是台馬醫療與教育合作的重要典範。

    林佳龍進一步表示，在AI遠距醫療中心中，當地醫師Annie親自示範操作AI眼底鏡設備，說明其有助診斷各類視網膜病變；雙和醫院駐診醫師廖崇億則展示手持式無線超音波設備，說明如何提升臨床診斷精準度，進一步提升馬國醫療照護品質與民眾福祉。

    晚間出席特使晚宴時，林佳龍特別感謝海妮總統與馬國政府熱情接待，並與外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）共同簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」，未來將透過建立信用保證機制，協助當地企業克服融資困難、拓展商機，厚植經濟韌性。馬國財政部長包大維（David Paul）亦於致詞中呼應林佳龍「資金、技術與人才是經濟發展三大支柱」的觀點，建立健全金融與融資機制將有助企業取得足夠資金投入發展，進而帶動整體經濟成長。

    此外，林佳龍也出席馬紹爾飯店太陽能儲能型停車場捐贈儀式並指出，從智慧醫療到綠色能源、從產業交流到經濟韌性合作，台灣願將自身經驗與技術與世界共享，與理念相近夥伴攜手前行。

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