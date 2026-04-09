很焦慮？遭劉世芳電爆 李貞秀被抓「小動作」狂做6次

粉專統計李貞秀不斷撥弄麥克風，似乎有些焦慮。（圖擷取自粉專事實勝於雄辯）

立法院昨日內政委員會中，陷入國籍爭議的民眾黨中配李貞秀，請內政部長劉世芳上台備詢。劉上台後說明，沒有義務接受不具備合法資格的立委在立院備詢，並強調李貞秀未依法放棄中國戶籍。有粉專發現，劉世芳發言時，李貞秀不斷撥弄面前麥克風，次數高達6次，質疑她當下是否感到焦慮。

立法院內政委員會昨（8）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀，請內政部長劉世芳、中選會選務處長王曉麟上台備詢。劉世芳上台後立刻表示，行政院所有首長，沒有義務接受1位不具備合法資格的立委在立院備詢，這是行政院對憲法的忠誠遵守。

請繼續往下閱讀...

她接著表示，站在她對面的李貞秀女士，並未依法放棄中國國籍、中國戶籍，不符合兩岸人民關係條例國籍法的規定，落實對中華民國的單一效忠，李女士無法成為1個具有合法資格的中華民國國會議員，這個責任是在中國政府，而不是台灣政府。

粉專「事實勝於雄辯」昨日發文指出，就在劉世芳提到李貞秀未放棄中國國籍時，李貞秀開始撥弄面前麥克風，他統計後發現，撥弄次數多達6次，同時不斷抿嘴，他也質疑：「李貞秀是上去抿嘴玩麥克風的。一直玩，是焦慮嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法