諷國民黨主席只敢在中山陵講中華民國 趙曉慧：等於承認已經作古

國民黨主席鄭麗文7日率團赴中訪問，昨日到南京中山陵謁陵時，提及孫中山先生創立中華民國。（資料照，國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文7日率團赴中訪問，昨日到南京中山陵謁陵時，提及孫中山先生創立中華民國。作家趙曉慧發文質疑，國民黨主席是不是只敢在南京中山陵公開講「中華民國」，出了中山陵就不敢？她也分析，現在北京要求的「一致性」更高，鄭麗文若想坐穩大位，她更不敢在北京「突襲」講出中華民國。趙曉慧也諷刺，如果「中華民國」只能存在於中山陵裡，那不就等於承認中華民國已經「作古」了嗎？

趙曉慧在臉書發文指出，鄭麗文在南京中山陵的祭文，寫了一段：「維民國一百十五年四月八日，中國國民黨主席鄭麗文，代表全體黨員，謹以鮮花致祭於總理之靈曰」。

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趙曉慧表示，那個開頭的「維」字，是中國古代祭文、策命、碑銘等正式文體中常見的發語詞，有莊嚴、肅穆之意，也有「維繫」道統、綱常之意。在作用上，等同於現代公文開頭的「查」，或是某些儀式開始前的「現於」。

趙曉慧分析，鄭麗文此次使用古典的祭文體，其實也反映了她的一種策略。她透過這種文字，與孫中山建立跨時空的聯結，藉此強調她才是「孫中山正宗傳人」。而對北京而言，這種充滿「中華傳統文化」色彩的文字是非常討喜的，能營造出「兩岸同根同源」的想像。不過趙曉慧質疑，國民黨主席是不是只敢在南京中山陵公開講「中華民國」，出了中山陵就不敢？

趙曉慧指出，2005年，連戰在南京中山陵宣讀民國紀年，強調和平奮鬥救中國。在北京時，談「聯共制台獨」，未在胡錦濤面前強調「各表」。2023年，馬英九在南京中山陵自稱「前總統」；2024年在北京第二次「馬習會」時，當著習近平的面講出「中華民國」與「一中各表」，算是國民黨近年最敢衝撞邊界的一位。

趙曉慧直言，為什麼只敢在南京講？因為那是孫中山的安息之地。北京將孫中山定性為「革命先行者」，承認他建立過中華民國，但已於1949年結束。在祭祀開國元勳的場合，宣讀正式祭文或提及「中華民國紀年」是被視為「尊重歷史」的範圍。對國民黨主席而言，這是在對台灣社會交代：「你看，我有講中華民國喔！」對北京來說，你在陵墓講，那是講「歷史」；你在中南海或人民大會堂講，那是講「現狀」。一旦踏入北京，特別是與習近平對坐時，「中華民國」就消失了。

趙曉慧表示，北京的底線是「一中原則」，在他們的場子，絕不允許出現「兩個中國」或「一中一台」的空間。鄭麗文因為黨內根基弱，她比任何人都更害怕觸怒北京導致會面破局。因此，她在北京的發言會極度自我審查，通常只提「九二共識」、「兩岸一家親」或「反對台獨」。

趙曉慧指出，過去朱立倫或馬英九還會試圖用「求同存異」來帶過，但現在北京要求的「一致性」更高，鄭麗文若想坐穩大位，她更不敢在北京「突襲」講出中華民國。趙曉慧也諷刺，如果「中華民國」只能存在於中山陵裡，那不就等於承認中華民國已經「作古」了嗎？

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