「習鄭會」搶先「川習會」！ 國安官員揭北京3大操作：對美大打台灣牌

國民黨主席鄭麗文訪問中國，預計與中共總書記習近平會面。（路透資料照、本報合成）

國民黨主席鄭麗文正在訪問中國，預計會見中共總書記習近平。國安官員分析，北京選在「川習會」前安排「習鄭會」，三大操作意圖已逐漸浮現，中方企圖營造「台灣民意向著北京」及「中國主導台灣一切」的態勢，向美國打「台灣牌」，聲稱「台灣支持統一」，進而影響美國對台軍售與主張。

國安官員指出，截至目前，北京在三個面向的行動已越發明確。第一、在「川習會」前，積極營造「台灣民意向著北京」、「中國主導台灣一切」的態勢；如中國廈門大學台研中心學者陳先才日前宣稱，「習鄭會」先於「習川會」舉行，凸顯中國在台灣問題上的戰略定力，也讓國民黨在與美國打交道時擁有更強的能力會更足的底氣。我方研判，北京可能進而在美國面前打「台灣牌」，聲稱「台灣支持與中國統一」，要求美方承認中國對台主張，或至少停止對台軍售。

請繼續往下閱讀...

第二、北京企圖操作國際宣傳，宣稱北京與台灣多數民意具有「共同政治基礎」（中國統一）。國安官員指出，北京設定「國共互動」是「台灣多數民意對北京立場的認同」，是「反台獨、反外力、要和平」，是「中國人自己的家務事」，目標在配合法律戰，把台灣再一次從國際舞台孤立出來。

該官員說明，鄭麗文訪中期間，對於「中國人」、「中華民族」等中國國家意識形態的各種支持贊同表態，都將成為北京接下來對外宣傳的重點——「台灣人認為自己是中國人，因此台灣就是中國內政」，讓國際社會難以為台灣的自由民主以及區域的安全穩定做主張。

第三、採取「和戰兩手策略」，假「和平」之名弱化台灣內部團結，從而主導台灣政局，達成對台灣的「實質管治」。國安官員說，鄭麗文還沒踏上中國土地之前，北京就在區域周邊進行大規模空域管制，營造對各方施壓的態勢，一方面又透過「習鄭會」的安排，創造一種「和中國統一就有和平」的假象，讓台灣人民無條件的放棄對自由民主的堅持，或至少激化內部對立，為中國對台的影響力創造更多的空間，而鄭麗文宣稱2028不是戰爭與和平的選擇，就與中方的企圖高度呼應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法