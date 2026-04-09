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    首頁 > 政治

    黨內運作「走鐘」到看人辦事 南投縣議員簡千翔宣布退出民眾黨

    2026/04/09 11:03 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣唯一民眾黨籍縣議員簡千翔9日公開宣布退出民眾黨，強調對黨內制度和理念的漸行漸遠，因此決定退黨。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣唯一民眾黨籍縣議員簡千翔9日公開宣布退出民眾黨，強調對黨內制度和理念的漸行漸遠，因此決定退黨。（記者陳鳳麗攝）

    民眾黨在南投縣唯一一席縣議員，也是該黨前南投縣黨部主委簡千翔今天宣布退黨，由於「不想讓黨中央措手不及」，昨日專程北上告知秘書長周榆修自己的決定，強調「加入是因理念相同，離開是因理念不同」。在退黨之後，他將以無黨籍身分尋求連任。

    南投縣唯一的民眾黨籍縣議員簡千翔是留學英國的教育博士，回國後希望打破兩黨對立在5年前加入民眾黨，並毛遂自薦籌組南投縣黨部，成為首任主委，4年前參選南投縣議員，成為南投縣唯一的民眾黨籍縣議員。

    簡千翔今天召開記者會並發出退黨聲明，他表示，民眾黨的理性、科學理念越來越模糊，已與他的價值漸行漸遠，目前黨內運作模式已「走鐘」到看人在辦事。思考半年決定退出民眾黨，未來不考慮加入其他政黨，會以無黨籍身分競選連任。

    簡千翔說，連假前就先跟黨中央報備，昨日下午專程北上與秘書長周榆修懇談，周有勸說與挽留，但自己堅持退黨是「理念的不同」，相信未來黨的制度會日益健全，也祝福黨未來越走越順。

    簡千翔也說，沒有跟其他縣市夥伴告知退黨的決定，因為這純粹是個人的想法，也不把柯文哲被判刑拿出來討論，不希望因為個人影響別人。

    據了解，黃國昌得知簡千翔退黨公開表示祝福，並稱「會珍惜留下來的黨員」。

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