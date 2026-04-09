黃國昌率新北小雞喊「財政紀律」 網灌爆狂酸：960+110=960110？

民眾黨前主席柯文哲（中）、現任黨主席黃國昌（右）與板橋區議員參選人林子宇。（資料照）

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌昨（8）日率領新北隊6位「小雞」召開「財政紀律」記者會，喊出若當選將在8年內為新北市減債480億元，並公開簽署承諾書。然而，由於創黨主席柯文哲因京華城案遭判刑17年，加上民眾黨過去爆發的帳務風波，該政見一出隨即遭到大批網友湧入留言區瘋狂嘲諷，質疑民眾黨「最沒資格談紀律」。

黃國昌在記者會中強烈質疑民進黨參選人蘇巧慧。他指出，蘇提出的6大福利政策聲稱僅需80億元，但經民眾黨逐項檢驗，實際支出恐超過220億元，狠酸蘇巧慧「是數學有問題，還是誠信出問題？」並強調負責任的治理應誠實面對財源，拒絕「畫大餅」債留子孫。

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該黨同日發布的社群貼文顯示，民眾黨新北小雞也齊聲開砲。議員陳世軒批評綠營首長頻辦煙火活動浪費公帑，提倡黃國昌的「財政透明儀表板」供市民監督；議員參選人陳怡君則推崇柯文哲在台北市長任內的財政表現，宣稱黃國昌若當選新北市長，也能實現柯當時的財政紀律。此外，參選人陳彥廷、林子宇等人也要求蘇巧慧說明預算規劃，拒絕不實的政治支票。

大批網友並不買帳，紛紛湧入留言區嘲諷批評，「財政紀律你們怎麼說的出口啊，發票都有問題的黨講財政紀律想笑死誰」、「論芭樂票還得是民眾黨」、「你們查帳記者會怎麼跟新竹棒球場一樣爛尾了呢」、「財政紀律？我有看錯嗎？貪成這樣還叫紀律笑死人」、「帳務有問題、一開始吵著普發現金的政黨有資格講財政紀律喔？」、「我是要投蘇巧慧啦，但我還是很好奇民眾黨怎麼好意思跟人家聊財政紀律？」、「吃一千塊的便當報96萬的帳，民眾黨講財政紀律不要笑死人好不好」、「所以你們的帳到底算完了沒？還是960+110=960110？」

民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）帶新北隊6位「小雞」發表新北財政永續藍圖，喊出將以8年時間減債新北480億元，簽署、宣示財政紀律承諾。（資料照）

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