竹市綠營東區議員5搶4激戰延長民調 明公布結果

新竹市綠營東區議員初選緊繃，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。（圖擷取自鄭宏輝粉專）

新竹市民進黨部首度進行東區市議員提名初選電話全民調，由於7日及8日2天的民調有效份數不足，距1068份有效份數還差一半，黨部及參選人都同意今晚6點到10點半繼續延長做第3天電話民調，預計明早10點在黨部公布民調結果。由於東區議員提名是5搶4，競爭相當激烈，5名參選人都紛告急搶救，提醒東區市民繼續在家守電話等民調。

竹市綠營東區議員提名4席，但有現任議員鄭美娟及劉彥伶和劉崇顯爭取提名及老將鄭宏輝回鍋及水源里長曾翰揚以新人之姿爭取提名，經黨部決議辦理初選民調作業，5名參選人各擁支持者，實力相當且競爭激烈，各參選人也維持黨內公平競爭態度，各自拚初選，包括站路口車掃或告急搶救。但因7日和8日的電話民調有效份數不足，5名參選人都同意今天再做1天電話民調，且今晚的民調份數不管能否達到1068份有效份數，都將在明天（10日）上午10點在黨部公布民調結果。

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此外，今晚除東區議員續做第3天民調，同樣競爭激烈的北區議員提名初選，也會從今晚到明晚舉行市話電話民調，北區議員提名呈現4搶3局面，登記參選的包括現任議員楊玲宜，另有3名新人登記，包括戴振博與林士凱和曾國維，4人也都紛喊出告急搶救等口號，不管是車掃拜票及舉行電話民調之夜，都打出電話民調「唯一支持」口號。

新竹市綠營東區議員初選緊繃，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。（圖擷取自曾翰揚粉專）

新竹市綠營東區議員初選緊繃，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。（圖擷取自劉崇顯粉專）

新竹市綠營東區議員初選緊繃，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。（圖擷取自鄭美娟粉專）

新竹市綠營東區議員初選緊繃，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。（圖擷取自劉彥伶粉專）

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