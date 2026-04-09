台灣天然氣重要供應國 澳洲塔斯馬尼亞州財政廳長首訪高雄

陳其邁歡迎澳大利亞塔州財政廳長阿貝慈（左三）及澳大利亞國際事務協會維州分會理事卡柏（右三）到訪高雄，雙邊就能源轉型、產業及經貿發展等議題交換意見。（高市府提供）

澳大利亞塔斯馬尼亞州財政廳長阿貝慈（Eric Abetz）及澳大利亞國際事務協會維多利亞州分會理事卡柏（Nicholas Coppel）訪團，今專程拜會高雄市長陳其邁；陳其邁提到澳洲是台灣天然氣重要供應國，也很感謝澳洲政府長期對台灣的友好支持。

澳洲官員這回是透過高市議員林智鴻聯繫，專程拜訪高雄市政府，除與市府首長深度會談，林智鴻也安排到訪在地科技龍頭「智崴集團」，體驗高雄從工業城市轉型為創新科技重鎮的蛻變，隨後也前往高雄港旅運中心，了解高雄港綠色轉型進程。

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陳其邁表示，高雄積極推動城市轉型，並透過持續強化半導體產業布局、及推動國家級算力中心及AI應用，穩健朝智慧城市邁進。

高雄也在淨零轉型過程中兼顧產業發展與城市永續，澳洲則是台灣重要的天然氣供應國，未來雙方可望在能源安全、供應鏈韌性及相關產業合作上持續深化交流；尤其高雄與澳洲互動密切，與布里斯本市有近30年姊妹市情誼，透過持續互訪推動雙邊在經貿、教育及文化等領域合作。

阿貝慈對於高雄所散發的活力感到印象深刻，尤其是看到高雄港豐沛的航運量能，充分感受到高雄在觀光及港口貿易的發展；他提到塔斯馬尼亞州同樣重視經濟發展及環境保護等議題，澳洲與台灣亦共享民主自由等核心價值，期盼未來雙方在產業及人民交流等面向持續拓展合作。

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