諷李貞秀「對空氣質詢」也翻車 張育萌：搞錯法條還灌水民眾黨得票數

國籍爭議未解的民眾黨中配立委李貞秀（圖右），今天在立法院質詢時持續唱獨角戲。（記者李文馨攝）

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議未解，她近日仍持續到立院進行質詢，行政官員質疑李貞秀不具備有合法資格，讓她多次上演「空氣質詢」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，李貞秀今日質詢時宣稱「法庭直播」已經修法通過，但當初黃國昌的法條就沒寫要「直播」。他也質疑李貞秀聲稱「民眾黨不分區立委有369萬的民意基礎」，大酸怎麼連「對空氣質詢」都可以翻車，不僅搞錯法條，連民眾黨的得票數都講錯，偷灌水60多萬票。

張育萌在臉書發文指出，今天一早，立法院就開始審查「檢察總長」的提名，李貞秀也現身，想質詢被提名要當檢察總長的徐錫祥。

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張育萌表示，今天的會議主席是莊瑞雄。他徹底展現說話的藝術，等輪到李貞秀要上台時，他熱情邀請「李貞秀女士」發言，還補一句「非常歡迎」。然後立刻搬出韓國瑜用來護航李貞秀的朝野協商。當時，多數立委和媒體都聚焦在，協商結論的結尾是李貞秀的「立法委員身分及職權行使，應該予以尊重」。但莊瑞雄特別強調，「我們『尊重』立法院長韓國瑜協商的結論，所以委員會『尊重』李貞秀女士的上台發言」。

莊瑞雄也說，「但是我們也『尊重』行政官員可以不必詢答。」請李貞秀女士充分把握發言時間，「讓我們聆聽」。而且，朝野協商的結論開頭，其實是韓國瑜自己裁示李貞秀的身分「事實、法律有待釐清」所以李貞秀就開始第N次對空氣質詢。

張育萌指出，李貞秀上台就問「法庭直播」已經修法通過，司法院卻「把原本要求的公開播送延遲」，批評是扭曲立法者的原意。對此張育萌直言，拜託李貞秀回去看法條，偉大的國昌老師自己在《法院組織法》寫「以適當方式實施公開播送」。從頭到尾，黃國昌的法條就沒寫要「直播」。黃國昌要嘛是說一套、做一套，不然就是立法技術實在太差，這到底關司法院什麼事？法律三讀，司法院照著法律做而已，就是這麼簡單。

張育萌也質疑，李貞秀又氣到脫稿，開始罵檢察官被提名人要尊重民意，還扯「台灣民眾黨的不分區立委有369萬的民意基礎」。對此張育萌打臉，「錯，大錯特錯。民眾黨不分區只有拿304萬票，所以拿到8席。是柯文哲才拿369萬票」。

張育萌直言，「我不敢相信，李貞秀連自己政黨拿多少票都搞錯。票數就清楚證明，就算是2024年，也有超過60萬人是『相信阿北』，但不想投給民眾黨提的不分區立委啊」。

張育萌對此諷刺，李貞秀怎麼連「對空氣質詢」都可以大翻車。黃國昌修的法，她也搞錯法條。連民眾黨的得票數都講錯，自己偷灌水60多萬票。

張育萌在文末也直言，更不用說，李貞秀根本不在不分區安全名單好嗎，要不是有2年條款，會輪到李貞秀當立委嗎？當初投民眾黨的304萬票，是投給李貞秀嗎？張育萌也酸「這種數學不好、重要事實都永遠記不住的立委，如果我是幕僚，也會直接投降」。

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