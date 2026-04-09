名嘴罵她「破格」不起訴！徐巧芯大怒嗆檢察官

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

名嘴許維智去年7月26日在「三立inews」節目上，以國語稱立委徐巧芯「破格」。徐巧芯認為人格受損，且影響其婚姻家庭，提出告訴。台北地檢署今日偵結，認定許男當時是針對公義的政治議題進行綜合性評論，難認定有損及徐的社會及人格名譽，予以不起訴處分。對此，徐巧芯在臉書貼出當時節目畫面截圖，忿忿不平地表示：「原影片讓大家自己評評理，檢察官的說法有多可笑。」她還嗆：「我也可以說本案是『破格檢察官』，對嗎？」

徐巧芯今日在臉書發文PO出影片畫面截圖表示，原影片讓大家自己評評理，檢察官的說法有多可笑。同樣的話罵了民進黨的人一定被起訴，罵國民黨的極盡所能幫他們找藉口。徐巧芯質疑，許維智所指的「破格」都已經主動要大家自己翻成台語因為「很難聽」，怎麼突然又用華語解釋了呢？講公共事務就講公共事務，什麼「男人娶到這種女人」，這哪是公眾評論？明明就是羞辱女性。

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徐巧芯痛批，這是什麼男性沙文主義的說法，有夠噁心，無論檢察官起訴與否，這類說法都噁心又過時。徐巧芯表示自己會再議，另外她更嗆：「喔對了，我也可以說本案是『破格檢察官』，對嗎？只要不用台語唸，都可以，對嗎？」

徐巧芯提告時指稱，許維智在YouTube的「三立inews」節目上，以台語說「徐巧芯這種女人、男人若娶到這種女人、這就叫『破格』（國語）」等語，認為該內容是指婦人行為不檢點，針對私人事項不實指摘，已侮辱自己人格，因此提出公然侮辱、誹謗罪告訴。對此，檢察官調閱教育部台灣台語常用詞典，其內容顯示，「破格」是指八敗命、掃把星，形容人在命理上有缺陷，常常把事情搞砸，與國語所稱不同，但並未針對婦德部分評斷。

且勘驗節目影片發現，許姓被告在主持人請其發表意見時，以台語表示徐於大罷免案中獲勝，卻「贏筊又要贏話」，並評論食無三把蕹菜，就欲上西天（諷刺人不肯腳踏實地，妄想一步登天），再稱台灣男人娶到這種女人就是「破格」（此二字為國語），並稱用台語來說就很難聽。

檢察官認為，這些話理性的閱聽大眾來看，可以理解成許對徐在立委身分及工作上、罷免案的表現，進行相關公益政治議題進行綜合性評論，屬言論自由保障範疇，難認定損及徐巧芯的社會及人格名譽，認定罪嫌不足，予以許維智不起訴處分。

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