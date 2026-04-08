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    首頁 > 政治

    首支競選CF曝光 驚見黃國昌自貼「超速仔」、「腳尾昌」！

    2026/04/08 22:31 即時新聞／綜合報導
    黃國昌8日晚間釋出競選宣傳片。（圖翻攝自黃國昌Threads）

    黃國昌8日晚間釋出競選宣傳片。（圖翻攝自黃國昌Threads）

    新北市長選戰受矚，為爭取「藍白合」要與國民黨參選人李四川比民調的民眾黨參選人黃國昌，今（8日）晚在社群PO出自己的首支競選宣傳片，沒有想到黃國昌在CF中自己放出背上貼著「超速仔」、「腳尾昌」等綽號便利貼的畫面，引發網友熱議。

    黃國昌今晚在社群平台釋出競選宣傳片，一開始就能看到他身穿自行車服，背上貼著各種寫上「超速仔」、「腳尾昌」、「雙標」、「傅隨組織」、「黃嫌」、「背刺」、「背棄理想」、「捧傅大哮」等綽號的便利貼，影片中的黃國昌將貼有這些便條的衣服脫掉，象徵要「脫掉標籤」，喊話選民接到民調電話要說「唯一支持黃國昌」。

    這段畫面一出隨即掀起熱議，網友紛紛嘲諷「標籤都是你們自己貼上去的」、「怎麼沒有美國爸爸，你是不是不想撕？」、「笑死，每次都用這種自嘲解法，以為會得到台灣人再次原諒，你的社會定位已經是背骨仔了」、「不會懷疑你消滅國民黨的決心」、「需要誰幫你貼標籤？」、「撕下標籤，貼到臉上，反正也習慣用背骨示人了，臉就貼起來不要了吧」。

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