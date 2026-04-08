停火後荷姆茲海峽現況曝光！上千艘船排隊 這2國搶頭香通過

美伊停火2週，荷姆茲海峽將重新開放。（路透）

美國、伊朗今天（8日）「突襲」宣布暫時停火，為期2週，陷入實質封鎖狀態的全球原油運輸要道荷姆茲海峽也得以重新開放。最新消息指出，目前荷姆茲海峽兩側排隊等著通行的船隻有上千艘，有2艘船舶已駛離，成為停火後首批通行的船隻。

綜合外媒報導，美伊停火讓全球能源危機露曙光，荷姆茲海峽已出現航運逐步恢復的跡象。據海事監測機構「Marine Traffic」資料，目前海峽周邊有大量滯留船舶等待通行，光是波斯灣就有數百艘（含阿曼灣恐有上千艘），包括426艘油輪、34艘液化石油氣（LPG）運輸船及19艘液化天然氣（LNG）船。

請繼續往下閱讀...

Marine Traffic透露，美伊達成停火後，懸掛賴比瑞亞共和國（Liberia）國旗的商船於台灣時間8日下午2點59分通行；懸掛聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Saint Kitts and Nevis）國旗的散貨船（Bulk Carrier）「NJ Earth」也於台灣時間8日下午4點44分左右通過海峽。這2艘船是停火後首批通行的船隻。

儘管已有船舶開始通行，但荷姆茲海峽的運作仍屬「初步恢復」階段。未來是否能全面回到正常航運狀態，仍取決於停火能否維持，以及區域安全情勢的發展。

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic （@MarineTraffic） April 8, 2026

相關新聞請見：川普停火「連幕僚都猜錯」！穆吉塔巴「開綠燈」成關鍵

上千艘船排隊等著通過荷姆茲海峽。（擷取自Marine Traffic網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法