為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    停火後荷姆茲海峽現況曝光！上千艘船排隊 這2國搶頭香通過

    2026/04/08 20:15 即時新聞／綜合報導
    美伊停火2週，荷姆茲海峽將重新開放。（路透）

    美伊停火2週，荷姆茲海峽將重新開放。（路透）

    美國、伊朗今天（8日）「突襲」宣布暫時停火，為期2週，陷入實質封鎖狀態的全球原油運輸要道荷姆茲海峽也得以重新開放。最新消息指出，目前荷姆茲海峽兩側排隊等著通行的船隻有上千艘，有2艘船舶已駛離，成為停火後首批通行的船隻。

    綜合外媒報導，美伊停火讓全球能源危機露曙光，荷姆茲海峽已出現航運逐步恢復的跡象。據海事監測機構「Marine Traffic」資料，目前海峽周邊有大量滯留船舶等待通行，光是波斯灣就有數百艘（含阿曼灣恐有上千艘），包括426艘油輪、34艘液化石油氣（LPG）運輸船及19艘液化天然氣（LNG）船。

    Marine Traffic透露，美伊達成停火後，懸掛賴比瑞亞共和國（Liberia）國旗的商船於台灣時間8日下午2點59分通行；懸掛聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Saint Kitts and Nevis）國旗的散貨船（Bulk Carrier）「NJ Earth」也於台灣時間8日下午4點44分左右通過海峽。這2艘船是停火後首批通行的船隻。

    儘管已有船舶開始通行，但荷姆茲海峽的運作仍屬「初步恢復」階段。未來是否能全面回到正常航運狀態，仍取決於停火能否維持，以及區域安全情勢的發展。

    相關新聞請見：川普停火「連幕僚都猜錯」！穆吉塔巴「開綠燈」成關鍵

    上千艘船排隊等著通過荷姆茲海峽。（擷取自Marine Traffic網站）

    上千艘船排隊等著通過荷姆茲海峽。（擷取自Marine Traffic網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播