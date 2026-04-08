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    首頁 > 國際

    川普要秋後算帳了！ 供應伊朗武器國家「徵50％關稅立即生效」

    2026/04/08 20:50 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社檔案照）

    美國總統川普。（美聯社檔案照）

    美國總統川普宣佈與伊朗達成暫時停火協議後，8日發文表示，將立即對「一個向伊朗供應軍事武器的國家」課徵關稅50%。

    川普8日發表，表示「一個向伊朗供應軍事武器的國家將立即被徵關稅，對所有售往美國的商品，（稅率）50%，立即生效，沒有任何排除或例外！」川普未說明所指為單一國家，或者哪些國家。

    此前美國情報顯示，俄羅斯以向伊朗提供有關美軍部署的情報，支持德黑蘭對抗美以軍事行動。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3月31日的記者會上也表示，美國知道中國和俄羅斯正在協助伊朗，「我們非常清楚他們在做什麼、沒做什麼」，美國會在必要之處處理、緩解或正面因應這類行動。

    另外，川普8日的另一篇發文表示，美國認定伊朗已經過一場非常有成效的政權改變，美國將與伊朗密切合作，伊朗將不會有濃縮鈾，美國將在與伊朗合作下，開挖並清除所有深埋地下的核「塵埃」（Nuclear “Dust”），這些地點一直、現在也正持續受到非常精準的衛星監控。發文寫道，美國政府「正在、也將與伊朗洽談關稅以及放寬制裁」，美國提出的15點方案中，「許多已經獲得同意」。

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