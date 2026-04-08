停火只是降溫！伊朗無限期控制荷姆茲 川普棘手挑戰才開始

美伊宣布停火2週，美國總統川普不僅要面臨達成更長久的解決方案，也要向美國和全世界證明，這場戰爭從一開始就值得一戰。（路透檔案照）

美國和伊朗同意停火2週，雙方都宣稱勝利，不過，雙方目前對於最終完全結束這場戰爭所提出的條件，立場差距甚大，智庫學者以及前美國政府中東談判官員指出，停火協議暫時讓情勢降溫，但是談不上解決根本分歧。

《紐約時報》7日分析指出，川普將言論恫嚇升高到「天文等級」的戰術，或許幫他找到了數週來一直尋求的戰爭出口，並且可能使他更加相信，過去從房地產業界學到的提出極大化要求戰術，在地緣政治上也有用。

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然而，這場「戰術勝利」並未解決導致這場戰爭的任何一個根本問題。伊朗殘暴的神權政府依然掌權，核武庫存也還在，德黑蘭也透過這場戰爭，展現出他們挺得過1萬3000次針對性打擊，並且透過掐住全球原油運輸航道，進行一場令人印象深刻的不對稱戰。另一方面，川普的政治基本盤出現裂痕，部分支持者指控違背其不捲入中東贏不了的戰爭承諾。美國的波斯灣盟邦則驚覺於，其基礎設施可輕易地成為伊朗攻擊目標。

現在川普面臨不僅要達成更長久的解決方案，也要向美國和全世界證明，這場戰爭從一開始就值得一戰。他得證明已使伊朗不再有機會打造核武，也不再能牢牢掌控荷姆茲海峽。

華府智庫新美國安全中心（CNAS）執行長方登（Richard Fontaine）指出，「伊朗依舊控制著該海峽，而在戰前並非如此」，「難以相信美國和世界可接受伊朗無限期地控制一關鍵能源咽喉，這會是比戰前情況更糟糕的結果」。他說，伊朗和美國對於一份最終和平協議的看法落差甚大，就連要在2年內達成協議都需要非常巧妙手腕的「外交柔術」，更別說要在2週內。

此外，若川普與伊朗繼任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）政府談判，最後卻反而鞏固新政府權威，則有遭指出賣伊朗人民之虞。小布希政府時期白宮國安會中東事務高級主任辛格（Michael Singh）指出，停火讓局勢緩和下來，「但是很清楚的是，還遠遠談不上達成結束戰爭的解決方案，更別說解決衝突背後的根本問題」。

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