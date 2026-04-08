美伊停火 船舶追蹤網站：首批2艘船通過荷姆茲海峽

美伊停火 船舶追蹤網站：首批2艘船通過荷姆茲海峽2026/04/08 20:09 中央社
船舶追蹤網站MarineTraffic說，已有兩艘船通過荷姆茲海峽。（擷取自MarineTraffic網站）
船舶追蹤網站MarineTraffic今天表示，伊朗同意重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）作為停火協議的一部分後，已有兩艘船舶通過該航道。
法新社報導，MarineTraffic在社群平台X寫道：「希臘的散貨船NJ Earth於世界協調時間（UTC）8時44分（台灣時間16時44分）通過該海峽，而懸掛賴比瑞亞國旗的Daytona Beach則於稍早的6時59分通過，該船於5時28分離開（伊朗南部的）阿巴斯（Bandar Abbas）。」
美國與伊朗於昨夜至今晨間達成為期兩週的停火協議。
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在X平台上表示，停火期間，透過與伊朗武裝部隊協調，將有可能通過荷姆茲海峽。
Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement— MarineTraffic （@MarineTraffic） April 8, 2026
Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4