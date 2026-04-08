美軍救援飛官阻伊朗追兵！路上炸出28巨坑 衛星照曝光

美軍救出F-15E武器系統官後，將無法起飛的飛機原地引爆銷毀。（路透）

美國一架F-15E戰鬥機近日在伊朗境內遭擊落，其中一名彈射逃生的武器系統官隨即失聯，美軍立即組織一場高難度搜救任務，成功將人救出。而根據外媒引述「空中巴士」（Airbus）曝光的衛星照，驚見在飛官被救出區域的附近的道路上，出現至少28個巨大彈坑，應為精心設計過的攻擊，用意就是摧毀道路斷絕伊朗追兵。

根據《CNN》報導，根據Airbus發布最新的衛星圖，在飛行員被救出的地區、伊朗伊斯法罕省中部數條道路，沿線至少出現28個彈坑，距離美軍炸毀自己飛機的地方僅有20公里的距離。

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報導指出，在道路沿線上出現一個又一個的彈坑，每個坑洞直徑約有9公尺大，大小剛好足以破壞道路，疑似是精心策劃後的精準破壞。報導稱，美國特種作戰部隊向飛官藏身處的山坡集結時，美國軍機先在該地區進行了空襲，以確保伊朗軍隊無法先到達那裡。

綜合外媒報導，救援任務中曾出現突發事故，搜救部隊成功找到失聯人員並準備撤離時，2架負責接應的C-130運輸機疑似輪子陷在臨時機場跑道無法起飛，美軍又派出另外3架運輸機將全體人員撤出，最後把2架受困的C-130自行引爆。

Satellite images from Airbus shows cratered roads at the FARP that US Air Force made during the US Air rescue in Esfahan province.



???? Satellite images from Airbus taken on Sunday show dozens of craters along several roads in central Esfahan province, around 20 kilometers from a… pic.twitter.com/fhatFra2ph — Global Report （@Global_ReportHQ） April 6, 2026

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