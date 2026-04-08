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    首頁 > 國際

    美軍救援飛官阻伊朗追兵！路上炸出28巨坑 衛星照曝光

    2026/04/08 19:44 即時新聞／綜合報導
    美軍救出F-15E武器系統官後，將無法起飛的飛機原地引爆銷毀。（路透）

    美軍救出F-15E武器系統官後，將無法起飛的飛機原地引爆銷毀。（路透）

    美國一架F-15E戰鬥機近日在伊朗境內遭擊落，其中一名彈射逃生的武器系統官隨即失聯，美軍立即組織一場高難度搜救任務，成功將人救出。而根據外媒引述「空中巴士」（Airbus）曝光的衛星照，驚見在飛官被救出區域的附近的道路上，出現至少28個巨大彈坑，應為精心設計過的攻擊，用意就是摧毀道路斷絕伊朗追兵。

    根據《CNN》報導，根據Airbus發布最新的衛星圖，在飛行員被救出的地區、伊朗伊斯法罕省中部數條道路，沿線至少出現28個彈坑，距離美軍炸毀自己飛機的地方僅有20公里的距離。

    報導指出，在道路沿線上出現一個又一個的彈坑，每個坑洞直徑約有9公尺大，大小剛好足以破壞道路，疑似是精心策劃後的精準破壞。報導稱，美國特種作戰部隊向飛官藏身處的山坡集結時，美國軍機先在該地區進行了空襲，以確保伊朗軍隊無法先到達那裡。

    綜合外媒報導，救援任務中曾出現突發事故，搜救部隊成功找到失聯人員並準備撤離時，2架負責接應的C-130運輸機疑似輪子陷在臨時機場跑道無法起飛，美軍又派出另外3架運輸機將全體人員撤出，最後把2架受困的C-130自行引爆。

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