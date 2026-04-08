川普停火「連幕僚都猜錯」！穆吉塔巴「開綠燈」成關鍵

美國總統川普。（路透）

中東戰火延燒，原本華府對伊朗下達的「最後通牒」在（台灣時間）今天（8日）上午8點截止，但美國總統川普在最後一刻突然宣布暫停對伊朗的攻擊，雙方達成為期2週的停火協議，引發國際熱議。該消息曝光後沒多久，有美媒披露美伊「突襲」宣布暫時停火的內幕，其實川普的幕僚在此之前完全猜錯總統的想法！

川普於美東時間7日晚間6點32分（台灣時間8日清晨6點32分）在「真相社交」（Truth Social）發文表示，他和近期在中東一系列衝突積極扮演調解角色的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、巴國陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）通話，2人請求他暫緩對伊朗的新一輪軍事打擊，在「伊朗同意完全、立即且安全地重新開放荷姆茲海峽」的前提下，他同意暫停對伊朗的攻擊，為期2週，美伊都會停火。

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川普還說，之所以同意是因為美國已經達成所有軍事目標，甚至超出預期，並且他們在與伊朗達成長期和平協定，以及促進中東實現和平方面取得非常重大的進展。而美方目前已經收到伊朗提出的「10點提案」，川普相信該提案是可行的談判基礎，川普也透露雙方大部分的爭議點都已達成共識，在停火的這2週時間，雙方會完成相關協議。

該消息之所以讓世人驚訝，是因為先前多家外媒引述華府高層消息，都說美伊談判幾乎毫無進展，雙方對外放話都非常強勢，停火陷入僵局的態勢明顯。而且川普（台灣時間）昨晚還發文威脅「一個文明將徹底滅亡（an entire civilization will perish）」，讓外界猜測美方決定要對伊朗下重手，伊朗也不太可能在美國釋出這種威脅的狀況下與之進行和談。

沒有想到在「最後通牒」前一刻，美伊「突襲」宣布暫時停火，美媒《Axios》今天披露內幕。報導指出，川普提到的「10點提案」，其實是「更新版」，原版早在幾天前就收到，本月6日上午美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）還在為伊朗最初提出的10點方案表達憤怒，甚至直指內容簡直是場「災難」，為此他忙著與相關方面通電，要求伊朗修改，巴基斯坦居中協調、傳遞新版提案，埃及和土耳其的外交部也積極協助弭合分歧。

另一方面，伊朗的「老大哥」中國，也跳出來勸告伊朗尋求下台階的機會，過去多次在公開場合對美叫囂的伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），甚至扮演關鍵角色，除了主導談判，也極力說服伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的指揮官接受與美協議。

「沒有穆吉塔巴開綠燈 沒有停火協議」

而促成伊朗開始有實質與美和談動作的另一個重要人物，正是上任以來持續神隱的新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），報導稱因為擔憂以色列的暗殺行動，穆吉塔巴只能夠過信差秘密傳遞訊息，但消息人士證實6日、7日的所有重大決策都出自他本人，要是沒有穆吉塔巴開綠燈，根本不會有停火協議。

據悉，各方在7日就大致確認達成2週停火的共識，怎料川普卻突然拋出「一個文明將徹底滅亡」的驚世威脅，讓外界嚇了一跳，以為計畫生變，多名核心幕僚甚至到最後一刻都以為川普會否決停火的提案，結果全都猜錯了。而川普發布停火消息前，有先和以色列總理納坦雅胡通話，確認對方是否有意願配合，之後再與巴基斯坦進行最後的確認，美軍也在川普發文後約莫15分鐘收到撤軍的命令。

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