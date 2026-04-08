躺平就和平？中國廣州強拆民房 女子持防狼噴霧反擊無效

中國廣州三元里村傳出十多名黑衣男闖入民宅、逼迫拆遷，促使女住戶持防狼噴霧抵抗。（擷取自X）

國民黨近期拋出「和平才能躺平」引發廣泛批評。然而，中國廣州昨日發生強拆民宅的爭議，促使女屋主出動防狼噴霧反擊，卻仍被多名黑衣男子強行架離。

根據X平台著名帳號「李老師不是你老師」發文表示，廣東省廣州市白雲區三元里村一處民宅，7日遭十多名戴口罩的黑衣男子手持防暴盾牌，不僅趁村民送孩子上學之際強闖逼迫拆遷，更強行破門而入。屋主妻子雖持防狼噴霧抵抗，仍被強拆人員帶離現場，並對房屋實施拆除。

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根據流出的監視器畫面顯示，這群黑衣人在女屋主被帶走後，並未立即動工，反而進入屋內翻箱倒櫃，疑似在搜刮或尋找特定物品。

消息傳回台灣後，網友紛紛留言大玩「躺平哏」嘲諷，「那個女的為什麼要惡意挑釁公安呢？明明只要躺平就可以換取和平了」、「藍白草嚮往的中國式民主」、「躺平就有和平不是嗎？」。

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