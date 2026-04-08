躺平就和平？中國廣州強拆民房 女子持防狼噴霧反擊無效

躺平就和平？中國廣州強拆民房 女子持防狼噴霧反擊無效2026/04/08 19:00 即時新聞／綜合報導
中國廣州三元里村傳出十多名黑衣男闖入民宅、逼迫拆遷，促使女住戶持防狼噴霧抵抗。（擷取自X）
國民黨近期拋出「和平才能躺平」引發廣泛批評。然而，中國廣州昨日發生強拆民宅的爭議，促使女屋主出動防狼噴霧反擊，卻仍被多名黑衣男子強行架離。
根據X平台著名帳號「李老師不是你老師」發文表示，廣東省廣州市白雲區三元里村一處民宅，7日遭十多名戴口罩的黑衣男子手持防暴盾牌，不僅趁村民送孩子上學之際強闖逼迫拆遷，更強行破門而入。屋主妻子雖持防狼噴霧抵抗，仍被強拆人員帶離現場，並對房屋實施拆除。
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根據流出的監視器畫面顯示，這群黑衣人在女屋主被帶走後，並未立即動工，反而進入屋內翻箱倒櫃，疑似在搜刮或尋找特定物品。
消息傳回台灣後，網友紛紛留言大玩「躺平哏」嘲諷，「那個女的為什麼要惡意挑釁公安呢？明明只要躺平就可以換取和平了」、「藍白草嚮往的中國式民主」、「躺平就有和平不是嗎？」。
网友投稿：4月7日，广东省广州市白云区三元里村。黑社会强闯居民逼迁。— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） April 7, 2026
多名戴口罩的社会人员手持防暴盾牌在村民送孩子上学期间进入其住所，强行破门而入，其妻子掏出防狼喷雾反抗，却依然被强拆人员带离现场，并对房屋实施拆除。 pic.twitter.com/cdb7kV6aOD