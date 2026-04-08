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    高市早苗、伊朗總統熱線25分鐘！日本進口美國原油將暴增3倍

    2026/04/08 18:49 國際新聞中心／綜合報導
    日本首相高市早苗8日與伊朗總統通話約25分鐘。（路透）

    日本首相高市早苗8日與伊朗總統通話約25分鐘。（路透）

    在美國同意停火後，日本放送協會（NHK）與共同社等披露，日本首相高市早苗8日與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話，兩人交談約25分鐘，據信討論停火協議及中東局勢降溫。

    此次電話會談是在華府與德黑蘭達成2週停火協議，以換取重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）之後進行的；這項在最後關頭達成的協議，化解了美國總統川普威脅要「毀滅」伊朗的危機。

    彭博報導，近幾天來，高市曾表達與伊朗及美國領袖進行對話的意願。她7日在國會表示，「我們必須與美方以及伊朗方面進行溝通。我們正尋求與兩國總統進行電話會談。」但她並未說明打算多大程度地參與調停努力。

    根據1份政府聲明，日本外務大臣茂木敏充本週稍早，曾與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）通話，敦促伊朗參與其他國家的調停努力，並對中東戰火表達關切。

    雖然日本對最新的停火協議表示歡迎，但也表達對實現更持久和平的期望。內閣官房長官木原稔8日在例行記者會上表示，雖然日方樂見這類正向的發展，但也需要透過外交途徑取得成果，「我們希望能夠達成迅速且最終的協議。」

    伊朗戰爭讓日本陷入兩難，因為東京尋求與其最大安全夥伴美國保持密切關係，同時又要保護其在中東的利益。日本的大部分石油都依賴中東，雖然上週末有一些與日本有關的船隻通過荷姆茲海峽，但本週稍早仍有許多船隻困在當地。

    日本政府也在尋求石油取得路線的多元化。高市7日表示，到了5月，日本約有一半的原油供應將透過不經過荷姆茲海峽的路線運送，「我們估計5月份來自美國的供應量，將比去年同期增加3倍。」

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