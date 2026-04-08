2男大生闖嘉義廢校引爆火藥 培英國小滿目瘡痍畫面曝光

國立大學理工科系學生自製火藥潛入廢棄校園試爆，將教室炸得滿目瘡痍。（竹崎警分局提供）

嘉義縣竹崎鄉光華村廢校多年的培英國小，清明連假第一天3日下午驚傳爆炸案，警方隨即成立專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦，很快就鎖定對象，隔天兵分兩路在高雄與嘉義拘捕余姓、周姓2名男大生。初步調查2人分別就讀嘉義與高雄的國立大學理工科系，以硝酸銨等物製作火藥後到廢棄校園引爆，也引發軒然大波，雙雙被羈押禁見。

竹崎警分局指出，3日下午2點左右接獲民眾報案，指稱竹崎偏遠山區驚傳爆炸聲響，立即派遣警力會同消防局趕赴現場處理，發現一處教室的牆壁、窗框都被炸破，現場滿目瘡痍。經嘉義縣警察局鑑識科及消防局火調科人員初步調查，現場疑為爆裂物遭引爆造成現場破壞之殘跡，所幸未造成人員傷亡。

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警方隨即成立專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦，經訪查周邊住戶及擴大調閱監視器後鎖定犯嫌身分，於隔天中午11點在嘉義市及高雄市兩地將涉案嫌疑人余姓、周姓2嫌拘獲，並起獲製造爆裂物等相關證物。

據了解，年約20歲余姓、周姓2名大學生家住高雄市，3日騎機車前往光華村茄苳仔廢棄校園，潛入教室試爆以硝酸銨等物製作的火藥，試爆2次後逃跑，但爆炸聲及冒出濃煙引起附近民眾恐慌，合力滅火後認為事態嚴重，通報警方與消防單位，確認是爆炸所造成的嚴重破壞，警方組成專案小組進行偵辦，很快就逮捕2嫌，讓山區居民鬆了口氣。

學生自製火藥潛入廢棄校園試爆，強大威力將教室炸得滿目瘡痍。（竹崎警分局提供）

學生自製火藥潛入廢棄校園試爆，現場可以感受到爆炸威力強大。（竹崎警分局提供）

廢棄校園爆炸案現場留下的餘燼。（竹崎警分局提供）

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