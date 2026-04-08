誰是中央廚房？罵管碧玲「98％雷同」 吳思瑤酸馬文君、徐巧芯默契好

海委會主委管碧玲日前公布海面態勢圖，遭國民黨立委徐巧芯、馬文君質疑洩密。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（8日）反批，2位藍委的發文內容與圖卡幾乎是98%雷同。（取自徐巧芯臉書）

海委會主委管碧玲日前公布海面態勢圖，遭國民黨立委徐巧芯、馬文君質疑洩密。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（8日）反批，2位藍委的發文內容與圖卡幾乎是98%雷同，意圖掩護中共解放軍艦在台海周邊位置被抓包，為中共軍事行動圍事，「誰是中央廚房？」

管碧玲透過臉書分享海面態勢圖，指出共機、共艦持續擾台，「中國接待訪團時，看著的是籠中來的馴兔吧！」徐巧芯與馬文君今天相繼發文，批評管碧玲此舉是公然洩密，將海軍監控能力與底牌攤在解放軍面前，成為國防破口。

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對此，吳思瑤晚間撰文表示，鄭麗文當中共的人聲鸚鵡還不夠，徐巧芯、馬文君發文罵管碧玲，誰是中央廚房？真的很罕見，兩位國民黨立委幾乎同時、一前一後發文，內容除了段落次序有些微調，但主要敘事高度雷同。

吳思瑤進一步指出，不只內容文字，連圖卡都像出自同一個小編，從排版、字體、風格幾乎是98%一模一樣。徐巧芯和馬文君都涉有洩漏國防機密的前科，卻不約而同大罵管碧玲洩漏軍事機密，而攻擊的主題都指向海軍監控的「海面態勢圖」不該被公開，就是為了護航、掩護中共解放軍4月6日在台灣海域周遭的軍船艦位置被抓包。

吳思瑤說，2人都對鄭麗文中國行遭管碧玲喻為「籠中馴兔」表達不滿，還同聲批評國民黨不該被抹紅，反罵民進黨才有共諜；2篇文章目的都很清楚，就是要替老共的軍事行為圍事，不准台灣人評論。

吳思瑤直言，馬文君、徐巧芯不是雙胞胎，但默契好成這樣，叫人不奇怪也難。認知作戰的中央廚房，國民黨立委只是上菜端盤的服務生，「幕後大主廚究竟是誰，大家都知道啦！」

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