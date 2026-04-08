鄭麗文重視台美關係 前駐美代表：不相信習近平希望戰爭

國民黨主席鄭麗文率團訪中。（資料照）

國民黨主席鄭麗文赴中展開「2026和平之旅」，前駐美代表袁健生隨行引發外界關注。他表示，鄭麗文不是只重視兩岸關係，也非常重視台美、中美關係，訪陸後就去訪美，他也會將和平之旅的信息傳達給美方朋友。他強調，中共中央總書記習近平也希望和平，不相信習希望戰爭，能夠避免戰爭是我們共同的願望。

袁健生表示，鄭麗文擔任前總統馬英九發言人時他們就很熟，而他在美國待了35年，鄭麗文希望他回來能夠讓大家了解，「她不是只重視兩岸關係」，不管是中美關係還是台美關係，她都非常重視。鄭麗文先到大陸訪問，隨後就去美國訪問，因此希望他能從美國趕回來共襄盛舉，未來對美聯繫的工作他也義不容辭。

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袁健生說，假如能夠協助國民黨和鄭麗文，不管是訪美、訪陸，他都希望是成功之行，也告訴台灣人民，多交朋友都是對的，所以為什麼叫和平之旅？到美國也是，有些人講鄭麗文怎麼只注重兩岸，不到美國，「她要去啊！我來就是一個例子」。他主要的工作都是在美國，從小秘書做到駐美大使、駐加拿大大使、駐巴拿馬大使，都跟美洲有關係。

而「鄭習會」即將登場，袁健生表示，很感謝北京政府的善意，主動來邀請鄭麗文率團來參訪來交誼，從南京、上海再到北京，安排的非常妥當。從昨天開始跟國台辦主任見面、吃飯，就感覺到很和諧的氣氛，雙方訊息非常明確，「和平之旅」的名稱就是大家相互照應，我們怎麼樣為兩千三百萬人服務，怎麼樣和對岸能夠達到和平相處，大方向是非常正確的。

被問到怎麼理解和平二字，袁健生說，講白一點，2300萬人希望戰爭嗎？希望看到伊朗、伊拉克的情形嗎？我們都不希望，那很明顯的，我們離大陸不到一百海里，他們那麼大，我們那麼小，你怎麼不和平相處啊？我們都可以講一樣的話，跟大陸溝通嘛，那為什麼不能夠大家坐下來好好談一下，把人家拒於千里之外，十四億人口，我們只有2300萬。

袁健生說，「習主席願意邀請我們來，當然來了，他也希望和平啊！我不相信他希望戰爭」，如果習近平說希望戰爭，那早就挑起戰爭了，能夠避免戰爭是我們大家共同的願望。

袁健生也說，對於此行，台灣民眾在行前就很正面，而且從這幾天的情況來看，不是我們一直講和平之旅，陸方也在講和平之旅，所以這雙方已經有了這個默契，大方向這樣做了，「告訴我們台灣人，你們放心，有國民黨的這個訪問團，能夠帶來一個很好、很樂觀的未來的兩岸的方向，給大家安心一點」。雖然國民黨是在野黨，還不是執政黨，但鄭麗文也會把分寸拿捏得很好，在野可以代表人民的心聲。

此外，袁健生提到，2005年前主席連戰的破冰之旅，他隨然為參加，但當時連戰派他做國親代表，在華盛頓跟美方溝通，當時的兩岸之行美方的朋友很關切，這次美方還是很關切。他我當然機會把我們的信息能傳達給美方的朋友，這是一個很重要的方向和目的。

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