傳國民黨徵召魏平政參選彰化縣長「地方炸鍋」 謝衣鳯直言：贏不了

彰化縣立委謝衣鳯強調她出線選縣長，國民黨才有勝算。（取自謝衣鳯臉書）

國民黨彰化縣長人選難產，傳出有意徵召前考紀會主委、律師魏平政參選，已多次表態爭取縣長提名的立委謝衣鳯今天表示，基層對此嚴重反彈，因為「這擺明就是一個贏不了的局」，這個時候才要徵召魏平政，根本就「贏不了」，只要她出線國民黨才有勝算。

謝衣鳯今天接受媒體人黃暐瀚專訪，謝衣鳯指出，對於國民黨安排她出任副秘書長，因為她以前也當過，並非升任，而是回鍋。但對她來說，目前黨務不是她最想做的事，她仍將全力爭取國民黨提名參選彰化縣長。

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謝衣鳯認為，基層對於傳出國民黨有意徵召魏平政參選彰化縣長都表達強烈不認同，魏平政是好人，她不會去批評他。如果最後仍是確定徵召魏平政的話基層一定會反彈，這擺明就是一個贏不了的局，這個時候才要徵召魏平政，根本就「贏不了」。

謝衣鳯指出，地方普遍不認識魏平政，如果由魏平政領軍，恐怕將會很難去帶動鄉鎮市長等選舉，「會亂了整個局」。

謝衣鳯強調，她仍將全力爭取參選彰化縣長，如果是她對上民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月的話，只要她出線，國民黨還是很有勝算。

彰化縣立委謝衣鳯。（取自謝衣鳯臉書）

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