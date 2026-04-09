林楚茵爆欣欣、大南公車用中國晶片 退輔會：82輛違約將全面更換

立法院外交及國防委員會9日邀退輔會主委嚴德發報告業務概況，並備質詢。（記者羅沛德攝）

民進黨立委林楚茵今（9）日在立法院國防委員會質詢時踢爆，退輔會轉投資的欣欣客運與大南汽車，其採購的電動公車環景系統竟暗藏中國華為子公司「海思半導體」的晶片，每日拍攝雙北街景，恐淪為穿梭街頭的「中國間諜車」。退輔會主委顏德發答詢時坦言事態嚴重，證實共有82輛公車的系統商違約使用中國製產品，目前已成立專案小組進行全面普查，將依約向廠商求償並要求全面更換。

林楚茵出示照片證據指出，公車環景系統（AVM）為了行車安全，會在路上拍攝大量路人、車輛與街景，但卻被直擊內部使用的是中國海思晶片，且廠商甚至企圖塗抹去除晶片上的商標LOGO。

請繼續往下閱讀...

她痛批，退輔會在4月7日第一時間的索資回覆中，還聲稱產地為台灣與荷蘭，直到她提供照片要求進一步抽查，退輔會才在8日更正資料，承認公車廠牌「創奕」所使用的「誠益」系統，晶片產地確實為中國，且採購時間為114年，並非舊合約誤用。

林楚茵強調，海思晶片過去就多次被國際警示存有「後門」系統，恐將影像畫面回傳至中國，這已構成嚴重的國安與資安危機。她質疑廠商完全把「禁用中國製」的切結書視為無物，要求退輔會應緊盯這82輛公車更換系統的工作期程，並將違約廠商列入黑名單，同時橫向通報經濟部與交通部共同防堵。

對此，嚴德發證實，依據合約規範與切結書，絕對不可以使用中國大陸的產製品，雖然相關車型與廠牌皆是依政府採購法公告並獲交通部審驗合格，但確實發生廠商違規的情形。

嚴德發指出，經盤點兩家客運公司共244輛電動車中，使用到問題系統的共計82輛，包含欣欣客運61輛及大南客運21輛。他承諾，已要求客運業者啟動重大事件處理機制，並成立專案小組全面普查，後續必定會向廠商追償並要求更換所有違規產品。

民進黨立委林楚茵踢爆退輔會轉投資的欣欣、大南客運公車竟違約使用中國晶片，退輔會主委嚴德發表示已成立專案小組全面追查。（圖取自國會頻道）

立委踢爆欣欣、大南客運82輛公車使用中國海思晶片。（林楚茵辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法