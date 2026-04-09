柯文哲談李貞秀爭議稱政治環境太惡劣不要逼她 網諷問A答B

民眾黨前主席柯文哲（中）被問到立委李貞秀的表現，他表示席希望大家再給她一點時間。（記者翁聿煌攝）

民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，引發黨內不滿，創黨主席柯文哲今被問到李貞秀去留問題時表示，「大家也不要逼她，給她一點時間去準備」，並強調「人情世故義理」。對此網友紛紛諷刺「用話術躲重點撇清責任」、「鬼話連篇」、「聽君一席話如聽一席話」。

李貞秀上任立委以來爭議不斷，連民眾黨內也呼籲她知所進退。柯文哲今被媒體詢問到李貞秀時卻稱，台灣的政治環境太惡劣，沒有三頭六臂或超強EQ、IQ沒辦法應付。柯文哲也說，李貞秀風波已經鬧太久了，並強調當初（2024年）提名不分區立委時給新住民保留一個席位，「是讓這些族群在立法院有一個代言人，我覺得邏輯是對的」。

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柯文哲也稱，「至於她的去留問題，大家也不要逼她，給她一點時間去準備」，並指民眾黨還是很努力建立制度，應該要讓中評會獨立運作，「做得好不好其實大家看也知道，但是我覺得這樣，凡事就是這樣，做什麼事情，人情世故義理」。

臉書粉專「Mr.柯學先生」也分享柯文哲發言的影片並質疑「李大媽是不是要創下史上最低立委任期了」，其他網友也紛紛諷刺「可以說一堆話都像沒講一樣的這種能力，到底怎麼培養出來的」、「東扯西扯就是不回答問題」、「人情滲透事故吧」、「把民意代表當成人情義理？是在送禮還是收禮？」、「人家問A他說C」、「他說：『做什麼事情，人情世故義理』。所以他的觀念裡就是沒有法嘛」、「賴祥德，我不會去扶的」。

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