上海統戰部長親自接機鄭麗文 學者批：國民黨去那跪求

國民黨主席鄭麗文一行抵達上海虹橋機場後，上海市委統戰部長陳通（紅圈處）親自接機。（擷取自兩岸頭條）

國民黨主席鄭麗文今日展開「2026和平之旅」，在中共安排下搭乘中國籍航空前往上海，中方由中共中央台辦主任宋濤、上海市委統戰部長陳通接機。學者批評，這不是和平之旅，而是統戰之旅。鄭麗文率團去到那邊，其實就是「跪求」，配合中共統戰的需要。

鄭麗文搭乘上海航空FM852班機，下午13時15分抵達上海虹橋機場，除宋濤之外，包括國台辦發言人陳斌華、上海市台辦主任金梅、上海市委統戰部長陳通等人親自到場，分別與國民黨一行握手致意。

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對此，成功大學政治系教授王宏仁受訪表示，這不是和平之旅，而是統戰之旅，國民黨是在配合中共的統戰。鄭麗文在上海、南京、北京會有怎樣發言，中共方面大概都安排好了，中國官媒都會做一些包裝宣傳。

王宏仁批評，中共中央台辦主任宋濤來接機，看起來似乎層級很高，但其實整個設定已經把台灣矮化，無形當中把台灣當成中國一部分。接下來可以觀察，中共如何把「統一」包裝在整個行程裡，鄭麗文在北京會見習近平時，會不會提到「九二共識」？然後中共將此連結到台灣是中國一部分。

他分析，鄭麗文出發前，國民黨發布「躺平」影片說，和平才能躺平。研判這次「鄭習會」可能會談到和平統一問題，習近平會不會做出新的闡述，中共會用什麼方式解決台灣問題，後續值得觀察。

台灣社社長、高雄大學應用經濟系副教授翁銘章表示，中共台辦是負責對台統戰的主要單位之一，就連上海統戰部部長都來接機，中共用意非常明顯。這些都是「統戰大本營」，鄭麗文率國民黨幹部去那邊，其實就是「跪求」，配合中共統戰需要，希望中共能給安排一個「習鄭會」，鞏固她在國民黨黨內的地位。

「鄭麗文在國民黨地位不高，想藉由跟習近平會面，墊高在統派裡面的地位！」翁銘章說，郝龍斌、盧秀燕、趙少康這些人，都比鄭麗文更有資格當黨主席，這次「習鄭會」鄭麗文有一張與習近平合照的話，回來會比較好指揮黨機器，這些都太明顯了。

國民黨主席鄭麗文搭乘上海航空訪中，中媒宣傳中共中央台辦主任宋濤、上海市委統戰部長陳通接機。（擷取自《兩岸頭條》）

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