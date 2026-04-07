尷尬！張啓楷嗨喊任競總主委 翁壽良打臉：你去找看看別人

民眾黨立委張啓楷（左）與國民黨籍醫生翁壽良。（資料照）

嘉義市長選舉藍白合初選結果今天（7日）出爐，由民眾黨立委張啓楷勝出。然而，記者會現場卻出現尷尬一幕，當張啓楷熱情宣布由對手、國民黨籍醫師翁壽良擔任競選總部主委並強行「牽手」時，翁壽良當眾露出為難神情，更委婉回絕：「你再想想有沒有別人啦！」

嘉義市長選戰，國民黨提名醫師翁壽良與民眾黨提名的前立委張啓楷對決，今日確定由張啓楷出線，對決民進黨立委王美惠。

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張啓楷今天在記者會上信心滿滿地表示，已邀請翁壽良出任主委重任，並稱對方已點頭答應。隨後張啓楷主動拉起翁壽良的手向媒體致意，強調「藍白是在一起的」，兩人聯手必能勝選。不料，翁壽良隨即潑了冷水，當面回應：「我要講一下，主委，你去找看有沒有別人，沒有的話我再幫你做。」

畫面曝光隨即引發社群熱議，政治評論員吳靜怡直言，翁壽良根本沒答應，牽手牽的很勉強，「薯條哥公然欺負在地嘉義老實人，嘉義人表示並沒有要吃你這根薯條的意思。」網友也紛紛留言嘲諷，「好好笑，那個手被舉高得很抗拒」、「明明人家沒有答應，很不尊重人，好不要臉」、「薯條這個空降的，真的不要當嘉義人看不出來，看得出來翁壽良用全身在抗拒」、「不懂人情世故是民眾黨的特色嗎？」

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